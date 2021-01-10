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Samsun'un Bafra ilçesinde 14 yıl 5 ay 22 gün cezası bulunan şahıs yakalandı.



Samsun'da 11 ayrı suçtan kesinleşmiş 14 yıl 5 ay 22 hapis cezası ve 6 bin 500 lira adli para cezası bulunan T.Ç.T. (30) Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Çilehane Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

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