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14 yıl 5 ay 22 gün cezası bulunan şahıs yakalandı

İHA

14 yıl 5 ay 22 gün cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 14 yıl 5 ay 22 gün cezası bulunan şahıs yakalandı.

Samsun'da 11 ayrı suçtan kesinleşmiş 14 yıl 5 ay 22 hapis cezası ve 6 bin 500 lira adli para cezası bulunan T.Ç.T. (30) Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Çilehane Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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