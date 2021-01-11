Tarım öğretiminin 175. yılı kutlandı

Samsun'da, “tarım öğretiminin 175. yılı” yapılan törenle kutlandı.

Tarım öğretiminin 175. yılı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törende konuşma yapan Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Samsun Şube Başkanı Hasan Çoban, “10 Ocak 1846 yılında İstanbul Yeşilköy’de Ayamama Ziraat Mektebi'nde başlayan ‘Tarımsal Eğitim ve Öğretim’ bugün 175. Yıldönümünü kutluyoruz. Geçmişte gerek ziraat fakültelerinde gerekse tarım meslek liselerinden mezun olan ve Türk tarımına hizmet etmiş tüm meslektaşlarımızı saygıyla, minnetle aramızdan ayrılanları rahmetle anıyoruz. Bugün dahi ülkemizde sayısı 40’a ulaşan ziraat fakültelerinde binlerce öğrenci bu eğitimi alarak tarım sektörüne hizmet vermeğe hazırlanmaktadır. Cumhuriyet döneminde M. Kemal Atatürk’ün ‘Milli Ekonominin Temeli Ziraattır’ şiarı ile tarıma verdiği önem, ülke tarımının bir sektör haline gelmesini sağlamış. Temel besin maddelerini dahi dışarıdan alan bir ülke ilerleyen yıllarda bunları üreterek kendi kendine yeten bir konuma gelmiştir” dedi.

Programa Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan, Türkiye Ziraatçılar Derneği Samsun Şube Başkanı Muharrem Yüksel ve ziraat mühendisleri katıldı.

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