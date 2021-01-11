Çarşamba’da okullarda bayrak töreni

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısıyla okul bahçelerinde İstiklal Marşı okundu ve bayrak töreni gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın çağrısı üzerine bugün Samsun’da genelinde ve Çarşamba ilçesinde tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Çarşamba ilçesinde de tüm okullarda gerçekleştirilen törenlere ise okul müdürleri ve öğretmenler katılım sağladı.

Tören, bayrağın göndere çekilmesi ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

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