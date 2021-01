Lojistik sektöründe Türkiye'nin kuzey kapısı: Samsun Lojistik Merkezi

Türkiye’nin ilk intermodal lojistik merkezi olan Samsun Lojistik Merkezi, Yeni İpek Yolu Projesi güzergâhı ve Viking Demir Yolu Hattı üzerinde konuşlanmasının sağladığı avantajlarla dünya ticaretinde önemli bir durak olarak Türkiye’nin kuzey kapısı olma işlevini sürdürüyor.

Samsun Lojistik Merkezi, kentin lojistik imkânları göz önüne alınarak Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Tekkeköy Belediyesi, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi ortaklığında geliştirildi ve Avrupa Birliği Projesi ile hayata geçirildi.

Lojistik Merkezi’nde depo kiralama hizmetlerinin yanı sıra ofis kiralama, açık saha kiralama, gümrüklü depo hizmeti, elleçleme hizmetleri, proje kargo elleçleme, konteyner depolama ve tır parkı gibi hizmetler sunuluyor.

Merkezle ilgili açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Samsun Lojistik Merkezi, lojistik sektöründe Türkiye’nin kuzey kapısıdır. Karadeniz çanağı dağıtım, toplama ve konsolidasyon merkezi, güney ile bağlantı noktasıdır. Gerek stratejik konumu, gerek hava, kara, deniz ve demiryolu ulaşımı imkanlarıyla dünya ticaretindeki önemli duraklardan birisi konumundadır. Özellikle Yeni İpek Yolu Projesi’nde ‘Çin Merkez ve Batı Asya’ koridoru güzergâhında yer alması ve Viking Demir Yolu Hattı üzerinde konuşlandırılması lojistik merkezimizi küresel rekabette avantaj sahibi yapmaktadır. Lojistik merkezimiz, taşıma kabı değiştirilmeden en az iki farklı taşımacılık modu kullanılarak yapılan taşıma şekli anlamında Türkiye’nin ilk intermodal lojistik merkezi olup, 680 bin metrekare alan üzerine inşa edilmiştir. Bu alanın, 225 bin metrekaresi kapalı depolama alanları için ayrılmıştır. Şu an inşası tamamlanmış ve kullanıma hazır vaziyette farklı büyüklüklerde 3 tip depomuz bulunmaktadır. Kullanıma hazır depolarımızın toplam alanı 80 bin metrekaredir ve şu anda yüzde 70’i kiralanmış durumdadır. Ayrıca, toplamda 9 bin 750 metrekare alana sahip 7 adet kuru dökme yük deposunun ilk fazı olan 5 bin metrekarelik kısmı Haziran 2021’de hizmete sunulacaktır” dedi.

Vali Dağlı, açıklamasının devamında, “Merkezimiz; Toros ve Yeşilyurt Limanları’na 2,5 km, Samsunport’a 18 km, Çarşamba Havaalanı’na ise 8 km, SamsunOrdu karayoluna 2 km uzaklıktadır. Ulusal ve uluslararası pazarlara erişmeyi talep eden; uluslararası işletmeler ve bölgesel işletmeler için etkin ve etkili lojistik zincirlere erişimi artırmak, bölgede lojistik giderini etkileyen ticari olmayan engellerin ortadan kaldırılması için özel sektör ve kamu kurumları arasındaki koordinasyonu sağlamak merkezi konumumuza bağlı olarak geliştirdiğimiz başlıca stratejilerimizdir. Paydaşlarımızın talepleri doğrultusunda bu ay lojistik merkezimizde Mobil Gümrük Hizmetleri başlayacaktır. Bu sayede, dünya ticaret ağında yerimizi güçlendirmeyi hedeflemekteyiz” diye konuştu.

Ayrıca merkez sağladığı hizmetler ve konumu itibarıyla kurumlara çok çeşitli avantajlar sunuyor. Bu avantajlar da şu şekilde anlatıldı: “Liman operasyonları tarafından sunulanlara göre daha geniş mevcut alanlar ve daha çok çeşitli katma değerli hizmetler (örneğin paketleme, etiketleme, markalama, vs.) sayesinde daha esnek proje lojistiği çözümleri. İntermodalite: Samsun Lojistik Merkezi tarafından sağlanan malzeme taşıma ekipmanları ve terminalleri sayesinde karayoludemiryolu taşıma biçimleri arasında malların aktarılması. Emsal teşkil eden kurumların operasyonlarının çalışma saati kısıtlamaları ve yüksek fiyat tarifeleri, Samsun Lojistik Merkezi’ne rekabet edebilme avantajı sağlar. Sadece limanlarla değil aynı zamanda Ankara/Mersin vasıtasıyla art alan ile sağlanan demiryolu bağlantısı, TR83 Bölgesi için avantajdır. Samsun Gümrük Müdürlüğü’nün Samsun Lojistik Merkezi içerisindeki özel gümrük ofisi, ithalat/ihracat işlemleriyle alakalı olarak Samsun Lojistik Merkezi müşterilerine avantaj sağlar. Araçlar için yeterli otopark alanları ve dağıtım şirketlerinin ve 3PL şirketlerinin kamyon şoförleri için yemek bölümleri ve restoranlar gibi sosyal tesisler. İlave alanlar ve hizmetler, örneğin yakıt istasyonu, kamyon bakımı, sosyal alanlar, bankalar, postane, güvenlikli alan, vs. Şirketler için yüksek yatırım maliyetleri yerine daha düşük kiralama maliyetleri. Genişletilebilir ve değiştirilebilir depolar ve üç farklı kategoride depo seçimi için esnek seçenekler."

