Bafra'da yemin merasimi

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Samsun Bafra Cezaevi Bölük Komutanlığı’nda 20004/2 dönem erler için yemin merasimi düzenlendi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı emrinde Bafra Cezaevi Bölük Komutanlığı’nda 20004/2 dönem erler 3 haftalık eğitimin ardından yemin töreni düzenlendi. Yemin merasiminde yer alan erlerin vatani hizmetlerini yapacakları birliklerine dağıtımları yapıldı. Yemin törenine korona virüs tedbirleri nedeniyle asker aileleri katılamadı.

İl Jandarma Komutanı Jan. Kıdemli Albay İbrahim Güven'in erleri tebrik etmesinin ardından tören sona erdi.

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