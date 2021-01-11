Yaralı yavru karaca tedavi altına alındı

WhatsApp 8 Şubat'ta ne yapacak?

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaralı halde bulunan yavru karaca tedavi altına alındı.

Doyran Mahallesi'nde mahalle sakinleri tarafından yaralı halde bulunan yavru karaca Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yavru Karaca'nın köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığı düşünülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.