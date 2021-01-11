Yeni doğan sarılığında anne sütünün önemi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, "Anne sütü kesilip bebeğe mama verilmez. Anne sütü sarılığı varsa, ısrarla anne emzirmeye devam etmelidir" dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, annelerin korkulu rüyası olan yeni doğan sarılığı hakkında bilgiler verdi. Uzman Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, "Yeni doğan Sarılığını ailelere şu şekilde anlatıyoruz. Bebeğinizin gözleri ilk sararan yeri ve sarılığın en son çekildiği yeri olacak dolayısıyla endişe etmeyin. Yaklaşık 3 bebekten 1 tanesi doğal olarak sararıyor. Biz bunda bebeğimizin sarılığı bacaklarına kadar indi mi? Bizim için önemli olan odur. Bebeğin uyku süresi arttı mı? Kendini salıyor mu? bırakıyor mu? uyandıramıyor musunuz? besleyemiyor musunuz? eğer bunlar varsa ve fark ettiyseniz gövdesinden aşağıya doğru sarılığı inmeye başladıysa mutlaka çocuk doktoru tarafından bebeğiniz muayene edilmeli. Bebeğinizin kandan sarılık düzeyine bakıyoruz. Bebeğinizin sarılık için alması gereken ışık tedavisi. Mavi bir ışık altında gözlüklerini takıp sanki güneşleniyormuş gibi bir tedavi yapılıyor. Bunda korkulacak bir durum yoktur. Bununla birlikte sarılık değerini düşüyor. Anne sütü sarılığı varsa burada yanlış bir bilgi var. Anne sütü kesilip bebeğe mama verilmez. Anne sütü sarılığı varsa, ısrarla anne emzirmeye devam etmelidir. Yeni doğan sarılığında süreç 2 aya kadar uzayabiliyor. Endişelenecek bir durum yok bu da normal bir süre. Fakat mutlaka bir uzman doktor tarafından görülmeli çünkü altta farklı sağlık sorunları olabilir. Bebeğiniz adına alınacak tedbirler için erken tanı çok önemlidir" diye konuştu.

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