Rektör Ünal: “OMÜ’nün tarım bakımından stratejik bir önemi var”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Aynı anda, aynı coğrafyada birbirinden farklı tatları ve özellikleri bulabilme zenginliğine sahibiz. Samsun ve dolayısıyla OMÜ’nün de tarım bakımından stratejik bir önemi var” dedi.

Tarımsal eğitime başlamanın 175. Yıl dönümü nedeniyle, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan ve beraberindeki Ziraat Fakültesi yetkilileri, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’ı makamında ziyaret etti.

Türkiye'nin ve Ziraat Fakültesi'nin, güçlü bir tarım geçmişine sahip olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Ülkemiz, bitki ve hayvan çeşitliliğinin en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi. Aynı anda, aynı coğrafyada birbirinden farklı tatları ve özellikleri bulabilme zenginliğine sahibiz. Samsun ve dolayısıyla OMÜ’nün de tarım bakımından stratejik bir önemi var. Ürün çeşitliliği ve ürün ıslahı açısından üreticinin sonuç alabileceği ikincil, üçüncül ürünler üreterek ürün kültürünü geliştirmek gerekiyor. Bu noktada Ziraat Fakültesine büyük sorumluluk düşüyor” diye konuştu.

OMÜ’nün mevcut kampüslerinin Ziraat Fakültesi'nin kullanımına uygun yerlerinde deneme alanlarının oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Rektör Ünal, “Deneme alanlarında üretilen ürünlerin, üretiminden tezgâha kadar süreçlerinin takip edilmesi gerekiyor. OMÜ Ziraat Fakültesi'nde buna benzer uygulamalar olsa da iyi organize edilerek sistemleştirilmesi şart. Sonuçta Fakültemizin müthiş bir potansiyeli, bölgeyi ve sahayı domine edebileceği bir gücü var ve bunu değerlendirmemiz lazım. Bunun için de yapılması gereken, Ziraat Fakültesi'nin proje ve politikalarında sonuç almaya odaklanmasıdır. Yürütülen projelerle birçok kıymetli ürün çeşidi yetiştirildi ancak doğru yatırımcıyla bu ürünlerin sanayiye ve ekonomiye kazandırılması lazım. Bu noktada yönetim olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Çitçilerden gelen talepleri geri çevirmediklerini kaydeden Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan da ülkenin ve bölgenin sorunlarına yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Ziyaretin sonunda Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan, Rektör Prof. Yavuz Ünal’a çiçek takdim etti.

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