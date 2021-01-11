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Başkan Togar: “Dünyanın en güçlü silahı olan kalemlerinizi hep doğrularla kullanın"

İHA

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla basın mensupları ile bir araya gelen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Dünyanın en güçlü silahı olan kalemlerinizi hep doğrularla kullanın" dedi.

Başkan Togar: “Dünyanın en güçlü silahı olan kalemlerinizi hep doğrularla kullanın"

“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla basın mensupları ile bir araya gelen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Dünyanın en güçlü silahı olan kalemlerinizi hep doğrularla kullanın" dedi.
Pandemi kuralları kapsamında Tekkeköy Kutlu Kent Düğün Salonu’nda düzenlenen programa ulusal ve yerel basın kuruluşlarının temsilcileri ve muhabirleri katıldı. Tekkeköy Belediyesi Basın Danışmanı Muhammed Üstün’ün sunduğu program ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Akabinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne özel hazırlanan bir video gösterildi.
Video bitiminde kürsüye gelen Başkan Hasan Togar, "Böyle anlamlı bir günde bu kadar emekçi arkadaşımızla bizi buluşturan Tekkeköy Belediyesi’nin birlikte çalışmaktan keyif aldığım, gurur duyduğum arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Haftanın ilk iş günü bu kadar yoğun bir günde herkesin bir haberle, işinin ekmeğinin peşine koştuğu bir günde pandeminin de olumsuz şartlarına rağmen vaktini ayırarak bizleri varlıkları ile şereflendiren hanımefendilere, beyefendilere, ağabeylerime, arkadaşlarıma 10 Ocak Gazeteciler Günü vesilesiyle katılmanızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Hepinizin 10 Ocak Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Dünyanın bütün bilgisini saniyeler içinde önümüze seren sizleri her anlamda desteklemek görevimizdir. Sizlerden sadece şunu beklerim: Eksikleri, hataları söylemeniz kadar bizi doğruyu ulaştıracak daha önemli bir şey yoktur. Dünyanın en güçlü silahı olan kalemlerinizi hep doğrularla, hep gerçeklerle kullanın" diye konuştu.
Konuşmanın sonrasında Başkan Togar ve basın temsilcileri günün anlamına dair özel pasta kesimi yaptı. Sonrasında Başkan Togar, basın mensuplarına çeşitli hediyeler verdi. Program çeşitli ikramlar ile son buldu.

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