Arazide çalışırken tüfekle vurularak hastanelik oldu

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Samsun'da arazide çalışırken kimliği belirsiz kişi tarafından tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Akçatarla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide çalışırken avcı olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz kişinin tüfekle ateş açması sonucu 17 yaşındaki Y.C.A. vücudun çeşitli yerlerine saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.C.A. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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