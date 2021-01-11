Balkonunun üzerine çatı yaparken düşerek hayatını kaybetti

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Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

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Samsun'da 3 katlı evinin balkonunun üzerine çatı yaparken düşerek yaralan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Umut Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait 3 katlı evinin çatısına çıkan inşaat ustası Ali Dinç (46), balkonunun üzerini kapatmak için çalışmaya başladı. Çatıda çalışırken dengesini kaybeden 2 çocuk babası Ali Dinç aşağı düşerek ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dinç ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Dinç Samsun'daki hastanede saat 15.00 sıralarında kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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