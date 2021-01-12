Şüpheli araçtan 1 kilo esrar çıktı

WhatsApp 8 Şubat'ta ne yapacak?

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun’da emniyet güçlerinin şüpheli bir aracı durdurarak yaptığı aramada 1 kilo 16 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince alınan istihbarı bilgiler neticesinde Samsun’un Ayvacık ilçesinde durdurulan şüpheli şahsın aracında ve üst aramasında yapılan kontrollerde 1 kilo 16 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca fişeği, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 1 şahıs yakalanarak ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.