Rektör Ünal: “OMÜ, Türkiye’deki sayılı yeşil kampüslerden biri”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Öğrenci Topluluklarının Temsilcileri ile OMÜ’de gerçekleştirilecek sosyal sorumluluk projelerinin konuşulduğu video konferansa katıldı.

Çevrim içi olarak gerçekleşen toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı (SKS) Güngör Kural, Öğrenci Konseyi Temsilcisi Enes Melih Aktürk ve Öğrenci Topluluklarının Temsilcileri katıldı.



“Pandemiyi fırsata çevirmek sizin elinizde”

Pandemi döneminde toplulukların yaşadığı etkileşim sorunlarını, gerçekleştirmek istedikleri projeleri dinleyen ve toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Şu an bu toplantıda olan öğrenci arkadaşların tamamıyla gönül isterdi ki yüz yüze olalım. Lakin pandemi şartları buna elvermiyor maalesef. Tabi bu bizim yan yana olamamamız, beraber çalışmalar yürütemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Bu noktada özellikle tüm öğrenci arkadaşlarımızın hayal kurmasını istiyorum. Kurduğunuz bu hayaller hayata geçiş noktasında sizin özgüveninizi, mesleki tecrübenizi arttırarak, topluma yararlı birer birey olmanıza katkı sağlayacaktır. Pandemiyi fırsata çevirmek sizin elinizde” dedi.



Pandemi döneminde evde karantinada kaldığı süreleri değerlendirebileceğine değinen Rektör Ünal, “Bu süreçte kendinize yatırım yapmanız oldukça önemli. Bu her alanda olabilir. Sizlerin oluşturduğu her projeyi hayata geçirirken bizlerde öğrencilerimize destek olmak istiyoruz. Burada bir ideal ortaya koyup birlikte hareket ederek bu idealleri gerçekleştirmek istiyoruz. Bu yolda sizlerin bizi yönlendirmesini ve yönetmesini arzu ediyoruz” diye konuştu.



"Temiz kampüs, temiz çevre farkındalık çalışması"

Öğrenci Konseyi Temsilcisi Enes Melih Aktürk, 14 Ocak Perşembe günü saat 11.00’de öğrenci topluluklarının da katkılarıyla üniversite kampüsünde ‘Temiz Kampüs, Temiz çevre farkındalık çalışması’ başlığıyla çöp toplama etkinliği düzenleyeceklerini dile getirdi.



“OMÜ, Türkiye’deki sayılı yeşil kampüslerden biri”

Temiz Çevre, Temiz Doğa etkinliğiyle ilgili görüşlerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Düşünmüş olduğunuz ve gerçekleştireceğiniz bu proje çok anlamlı bir çalışma. Projeye bende dahil olmayı çok isterim. Biz sizlerin düzenlediği bu etkinliklerin dışında kampüsün bütününü yaşanabilir kılmak adına yürüttüğümüz bazı projeler var. Bu yıl içerisinde kampüste ciddi oranda ağaç dikimi gerçekleştirdik. OMÜ, zaten Türkiye’deki sayılı yeşil kampüslerden biri. Lakin kullanılmayan ormanlar yerine sizlerin hizmetine açık daha kullanışlı yeşil alanlar oluşturmak daha yararlı olacaktır. Bunun içine OMÜ Göleti'nin temizlenmesi ve geleceğinin kurtarılması da dahil. Sizler üniversiteye geri döndüğünüzde her şeyin hazır ve tamamlanmış olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.



“Gelecek hayatınızda hatırlayacağınız hem güzel birer anı hem de mesleki açıdan birer tecrübedir”

Birçok fakülteden öğrencilerin katıldığı toplantıya geçmişte yapılmış olan projelerden gelecekte yapılacak olanlara kadar genel bir değerlendirme yapılarak bir yol haritayı çizildi. Bu haritada gerçekleştirilmek istenen projelerden biri ise Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin, pratisyen hekimlerinde yardımıyla bir köy okuluna giderek, öğrencilerin göz, ağız, diş ve genel sağlık kontrollerinin yapılarak, Kovid19’a karşı bilinçlendirilmeleri için düzenlenecek olan seminer yer alıyor. Böyle bir projenin gerçekleştirilmesi için ellerinden gelen tüm yardımları yapacağını dile getiren Rektör Ünal, “Böyle bir projenin hayata geçirilmesi, hem o okulda okuyan öğrenciler için hem de bu projeyi gerçekleştiren sizler için çok faydalı olacaktır. Gelecek hayatınızda hatırlayacağınız hem güzel birer anı hem de mesleki açıdan birer tecrübedir. Ayrıca sizlerin gerçekleştirmiş olduğu bu projeler kimliğiniz açısından, yaşadığı dünyayı okuyabilen, buradaki ihtiyaçları tespit edebilen, sorunları görebilen ve çözümü konusunda da misyon üstlenebilen bireylere dönüşmeniz noktasında katkı sağlayacaktır” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.