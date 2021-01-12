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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mide kanseri sessiz ilerliyor

İHA

Mide kanseri sessiz ilerliyor

Sessizce ilerlemesiyle bilinen mide kanseri, Türkiye’de en sık görülen kanser türlerinden biri.
Nedeni tam olarak bilinmeyen mide kanserinin sinsice ilerlemesi erken teşhisi güçlendiriyor. Üstelik karın ağrısı, şişkinlik, halsizlik gibi belirtilerle başka hastalıkları taklit ediyor. Medicana Samsun Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Serkan Uysal, bazen tek belirtisinin karın ağrısı olduğu mide kanseri ile ilgili önemli bilgiler verdi. Uysal, “ Mide kanserinin spesifik bir belirtisi olmadığı ve sinsice ilerlediği için risk faktörlerine özellikle dikkat etmek gerekiyor. Genetik özelliklerin yanı sıra çevresel etkenler ve hastalığın gelişimine neden olan bazı öncül hastalıkların etkili olduğu düşünülüyor. Örneğin; Dünya Sağlık Örgütü ağız yoluyla bulaşan helikobakter piloriyi kansere neden olan etkenler arasına almıştır. Sigara kullanımı da risk unsurlarından birini oluşturuyor. Sigara içmeye genç yaşta başlayan ve uzun süreli ağır içici olan kişilerde kanserin gelişme riskinin yaklaşık iki kat arttığı gözlenmiş. Ayrıca bazı beslenme alışkanlıkları da etken olabiliyor. Özellikle fazla tuz tüketimi, gıda koruyucu katkılar, temiz olmayan içme suları, yüksek ısıda pişirilmiş etler, küflenmiş tahıllar, tohumlar, çekirdek tohumları ve yağda kızartılmış gıdalar, aşırı kırmızı et tüketimi de riski artırıyor” dedi.

Mide kanserinin belirtileri
Mide kanserinin belirtilerine değinen Dr. Öğretim Üyesi Serkan Uysal, “Gece uykudan uyandıracak şekilde mide ağrısı ve hazımsızlık, sebebi bilinmeyen kilo kaybı, iştah azalması, erkenden doyma, demir eksikliği, yutma güçlüğü, kansızlık, bulantı ve kusma, dışkının siyah olması gibi belirtiler mide kanserine işaret edebiliyor. Bu belirtiler tümörün bulunduğu yere göre değişiklik gösterebiliyor. Özellikle ailesinde mide kanseri hikayesi olanların bir şikayeti olmasa bile endoskopi yaptırarak kanser ya da kansere neden olabilecek bazı mide hastalıkları açısından doktor kontrolüne gitmeleri önemli. Endoskopi sırasında biyopsi yapılarak teşhis konuluyor. Mide duvarının derin kısımlarına inmeyen tümörler de endoskopi ile çıkarılabiliyor. İleri evre mide kanserinde cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi uygulanıyor” diye konuştu.

Dr. Serkan Uysal, mide kanserine karşı dikkat edilecek hususlar hakkında şunları söyledi:
"İdeal kilonuzu koruyun. Taze sebze ve meyve ağırlıklı beslenirken karbonhidrata sınır getirin. Tuzlu, tütsülenmiş, yağlı, asitli, beklemiş ve hazır gıdalar tüketmeyin. Hayatınızda sigara veya alkole yer vermeyin. Genetik olarak mide kanseri riskiniz varsa düzenli aralıklarla muayenelerinizi ve helikobakter pilori testini yaptırın. C vitamini ve kalsiyumdan zengin gıdalar tüketin. Akdeniz tipi beslenme kanser oranını düşürüyor. Mide kanseri sigara kullananlarda daha çok görülmektedir. Mide kanseri; midesinde polip bulunanlarda, helikobakter pilori enfeksiyonu olan veya tütsülenmiş gıda ve turşu gibi yiyecekleri çok fazla tüketen özellikle Asya toplumlarında daha sık görülen bir kanser türüdür. Ama taze sebze meyve tüketiminin olduğu bölgelerde mide kanserinin sıklığı düşmektedir. Mide kanseri belirtisi görüldüğünde mutlaka bir gastroenteroloji uzmanına başvurularak endoskopi yaptırılması gerekir. Mide kanserinin mevcut tedavi yöntemlerinin içerisinde, cerrahi ve kemoterapi ilk sıralarda başta gelmektedir. Özellikle ikinci evreden başlayan mide kanserinde operasyon öncesi verilen kemoterapi tedavisi, operasyon sonrasındaki etkinliği arttırmak için çok önemlidir.”

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