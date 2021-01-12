Şef Barbaros ve Başkan Deveci birlikte yemek hazırladı

MasterChef Türkiye Finali’nde yarışan Samsunlu Şef Barbaros Yoloğlu, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile birlikte Pandemi Destek Ekibi’nin mutfağına girdi. Şef Barbaros, kentte korona virüs salgını nedeniyle izolasyonda kalan vatandaşlar için Başkan Deveci ile birlikte yemek hazırladı.

Atakum Belediyesi, PCR testi pozitif çıkan ve temaslı oldukları gerekçesiyle evlerinde karantina altında bulunan vatandaşlara yaklaşık iki aydır sıcak yemek desteği sağlıyor. Atakum Belediyesi’ne ait sosyal tesislerin mutfağında üretilen yemekler, Pandemi Destek Ekibi tarafından haftanın yedi günü aralıksız şekilde yararlanıcılara ulaştırılıyor. MasterChef Türkiye Finali’nde yarışan Samsunlu Şef Barbaros Yoloğlu, Atakum’un dört bir yanına yardım eli uzatan Pandemi Destek Ekibi’ne dayanışma ziyaretinde bulundu. Bugüne dek 4 bin 156 kişiye ulaşan ekip ve Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile birlikte mutfağa giren MasterChef Barbaros, ön hazırlıklarını yaptığı yemekleri kaplara doldurdu, paketleme yaptı. Atakum Belediyesi’nin önemli bir hizmete imza attığına dikkat çeken Yoloğlu, “Böyle bir şeyin öncülüğünü yaptığı için Cemil Başkanıma çok teşekkür ederim. Burada çalışan aşçı arkadaşlarıma, yararlanıcılara yemekleri ulaştıran arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Her birinin emeği var. Burada yemekler çok steril bir ortamda üretiliyor. Bugün de Başkanımla beraber yaptık” dedi.



“İki ayda 4 binden fazla atakumluya yemek ulaştırdık”

Barbaros Yoloğlu’nun Atakum Belediyesi’nin en önemli sosyal dayanışma projelerinden biri olan Pandemi Destek Ekibi’ne gerçekleştirdiği ziyaretin çok önemli olduğunu belirten Başkan Deveci, “Barbaros kardeşimiz Samsun’u başarılı bir şekilde temsil etti. Biz de kendisini yakından takip ettik, desteğimiz, gönlümüz onunlaydı. Yarışmada gösterdiği başarının ardından hemşehrilerini unutmadı. Burada bugün bizimle. Biz Barbarosla gurur duyuyoruz, dayanışma ziyareti için de çok teşekkür ediyoruz. Pandemi yoğunlaşıp hasta sayısı arttıkça ihtiyaçları da arttı. Belediye olarak biz de en azından yemek ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere Pandemi Destek Ekibi oluşturduk. Belediye çalışanları ve gönüllüler ihtiyaç sahiplerinin yemek ve alışveriş ihtiyaçlarını karşılıyorlar. İki aylık süreç içerisinde yaklaşık 2 bin haneye, 4 binin üzerinde de Atakumlu yurttaşımıza destek sağlayabildik. Bu desteğimiz devam edecek. Dilerim pandemi süreci hızlı biter. Herkes kendi yemeğini, kendi mutfağında gönlünce yapmaya başlar. Biz de onlara belediyenin başka alanlarında hizmet sunarız. İsteğimiz insan yaşamının, halkımızın günlük hayatının ve belediye çalışmalarımızın rutine dönmesi. Bunun olabilmesi için de pandemiden korunarak maske, mesafe ve temizlik kurallarına özen göstermemiz gerekiyor. Benim Atakum Belediye Başkanı olarak hemşehrilerimizden tek dileğim budur” diye konuştu.



“Nasıl büyük bir aile olduğumuzu gördüm”

Bir Samsunlu olarak hemşehrilerine zor günlerinde destek olan emekçilerle bir araya gelmenin gurur verici olduğunu kaydeden Barbaros Yoloğlu, “Pandemi Destek Ekibi’nin kendini izole etmiş ailelere yardım amaçlı hem sağlık hem gıda ve diğer ihtiyaçlarında yardımcı olduğunu öğrendim. Bu beni çok memnun etti. Burada Cemil Başkanıma çok teşekkür ederim, böyle bir şeyin öncülüğünü yaptığı için. Daha önce böyle bir şey duymamıştım. Bu dönemde birçok belediyeye gittiğimizde açıkçası böyle bir durumla karşılaşmadım. Bu beni çok gururlandırdı. Nasıl birbirimize tutunduğumuzu, büyük bir aile olduğumuzu gösterdi. Öncelikle burada çalışan aşçı arkadaşlarıma, yararlanıcılara yemekleri ulaştıran arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Her birinin emeği var. Burada yemekler çok steril bir ortamda üretiliyor. Bugün Başkanımla hep beraber yaptık. Açıkçası çok memnun oldum, inşallah tez zamanda ve kısa sürede bu hastalıktan kurtuluruz. Bunlara hiç gerek kalmaz. Daha farklı şekilde yardımlaşarak daha iyiye doğru gideriz. En sevindiğim konu, ilk başlarda günde 250 haneye yemek ulaştırılırken bugün bu ise 40 haneye düşmüş olması. Demek ki izolasyon ve desteklerle hastalığın önüne geçme gibi bir durumla karşı karşıyayız. Umarım böyle devam eder ve en kısa sürede bu durumdan çıkarız” ifadelerini kullandı.

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