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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronafobinin esiri olmayın

İHA

Koronafobinin esiri olmayın

Koronafobi hakkında bilgilendirmede bulunan Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç, İngiltere’de Kovid19’un mutasyon sonrası bulaşıcılığının arttığı yönündeki haberler sonrasında kişilerde yaşanan stresin artış gösterdiğini söyledi.
Korona virüsün psikolojik ve sosyal sonuçlarının olacağını vurgulayan Liv Hospital Samsun’dan Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç, “Henüz tanı kriterlerinin belirlenmemesine ya da bilimsel literatüre geçmemesine rağmen, bilim insanları tarafından korona virüs salgınının psikolojik sonucunun koronafobi şeklinde olabileceği öngörülüyor. Korona virüs ile birlikte birçok psikiyatrik sorunun artma riski olduğu da kabul ediliyor. Koronafobi, bireyi diğer fobiler gibi kaçınma davranışları ve kaygılı düşüncelere iterek bireyin davranışlarını kısıtlayabilir” dedi.
Kişilerin yaşayabileceği sorunlar hakkında bilgilendiren Psikolog Enise Öziç, “Birey ilişkilerinde, sosyal yaşamında ya da evden çıkmada sorunlar yaşayabilir. Hatta evde dahi tedirgin olabilir. Özellikle bu dönemde stresin olması doğaldır ancak panik halinde olunmaması gerekmektedir. Kontrol edebildiğimiz stres, bizi geliştirir ve korur. Örneğin, bu dönemde toplu taşımada, el hijyeninde ya da sosyal mesafe kurallarında var olan stres kontrollüdür ve kendimizi korumamız için gereklidir. Ancak birçok bilgi kirliliği ile de gelebilen kontrol edilemeyen stres kişide panik duygusu, heyecan, güvensizlik ve belirsizlik havası yaratabilir. Bu da bir süre sonra takıntıya dönüşebilir. Dolayısıyla bu gibi durumlarla daha sağlıklı başa çıkabilmek için stres altında soğukkanlı kalabilme becerinin geliştirilmesi ve panik hali ortaya çıkmadan önemler alınması gerekmektedir” diye konuştu.
Uzm. Klinik Psikolog Enise Öziç, koronafobiden korunmak için yapılması gerekenler konusundaki önerilerini ise şöyle sıraladı:
“Durumu kabul etme, sağlık koşullarına olması gerektiği kadar uymaya gayet etmek, bilgi kirliliğinden korunmak, sorunun geçici olduğunu bilmek, sevdiklerimizle teması devam ettirmek (online), evde spor gibi, imkanlarla da olsa hareket etmek; düzenli beslenmek, düzenli uyumak, şu anki yaşama uygun kısa vadeli ve gerçekleştirebilir rutin belirlemek, her düşündüğümüze inanmamak, bunların sadece bir düşünce olduğunu unutmamak, şimdide kalmak; geçmiş ve gelecekte olmamak bize fobimizi yenme hususunda yardımcı olacaktır.”

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