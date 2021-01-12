Koronadan aynı aileden 5. ölüm Dayı ve 3 kardeşin ardından haya da koronaya yenik düştü

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

Samsun'da korona virüse yakalanarak hayatını kaybeden 3 kardeş ve dayılarının ardından bir acı haber de halalarından geldi.

Samsun'da kardeşler esnaf Kenan Emirhan (40), Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Necati Emirhan (26) ve öğretmen Selman Emirhan (33) ile dayıları Teyfik Akbaş korona virüsten hayatlarını kaybetmişti. Halaları olan Mesure Akbaş (71) da Çarşamba Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde korona virüsten vefat etti.

Hayatını kaybeden Mesure Akbaş'ın cenazesi, Çarşamba ilçesine bağlı Muşçalı Mahallesi’nde bulunan Muşçalı Tatarlı Camisi’nde alınan helallik ve kılınan cenaze namazı sonrasında aile kabristanlığına defnedildi.

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