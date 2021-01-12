Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

İHA

Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji yaptığı açıklamada Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "13 Ocak Çarşamba günü ilk saatlerinde itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'de (Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon ve Rize) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50 80 km/sa) bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz kıyılarından başlayarak zamanla Doğu Karadeniz kıyılarında da kuzeybatıya dönmesi ve gece saatlerine kadar yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çalınan araç park halinde bulundu
YEREL HABERLER Çalınan araç park halinde bulundu
Koronavirüsten ölen doktor, öğretmen ve esnaf kardeşlerin, halaları da kurtarılamadı (2)
YEREL HABERLER Koronavirüsten ölen doktor, öğretmen ve esnaf ...
İlkadım'da 6 ayda 633 kg atık pil, 3 bin 560 kg atık yağ ekonomiye kazandırıldı
YEREL HABERLER İlkadım'da 6 ayda 633 kg atık pil, 3 bin 560 kg atık ...
Vali Dağlı’ya 'bereket süsü'
YEREL HABERLER Vali Dağlı’ya 'bereket süsü'
Başkan Kılıç: "Enerjide tasarruf, geleceğe yatırımdır"
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: "Enerjide tasarruf, geleceğe ...
Vali Dağlı: "Bafra Hükümet Konağı konusunda halkımız rahat olsun"
YEREL HABERLER Vali Dağlı: "Bafra Hükümet Konağı konusunda halkımız ...
Samsun'da beyin kanaması geçiren hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti
YEREL HABERLER Samsun'da beyin kanaması geçiren hastanın yardımına ...
Bafra'da DSİ yatırımları ve çalışmaları masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Bafra'da DSİ yatırımları ve çalışmaları masaya ...
Koronadan aynı aileden 5. ölüm Dayı ve 3 kardeşin ardından haya da koronaya yenik düştü
YEREL HABERLER Koronadan aynı aileden 5. ölüm Dayı ve 3 kardeşin ...
Samsun'daki yangında ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'daki yangında ağır yaralanan kadın hayatını ...
Online canlı ders büyük ilgi gördü Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de bir ilke imza attı Sınava hazırlanan binlerce öğrenciyi aynı platformda buluşturdu
YEREL HABERLER Online canlı ders büyük ilgi gördü Büyükşehir ...
Samsun'da elektrik akımına kapılan 2 kişi ölümden döndü
YEREL HABERLER Samsun'da elektrik akımına kapılan 2 kişi ölümden ...
Koronafobinin esiri olmayın
YEREL HABERLER Koronafobinin esiri olmayın
Şef Barbaros ve Başkan Deveci birlikte yemek hazırladı
YEREL HABERLER Şef Barbaros ve Başkan Deveci birlikte yemek ...
Koronavirüsten ölen doktor, öğretmen ve esnaf kardeşlerin, halaları da kurtarılamadı
YEREL HABERLER Koronavirüsten ölen doktor, öğretmen ve esnaf ...
Başkan Özdemir’den gassallara teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Başkan Özdemir’den gassallara teşekkür belgesi
Mide kanseri sessiz ilerliyor
YEREL HABERLER Mide kanseri sessiz ilerliyor
Samsun TSO’dan büyük kolaylık
YEREL HABERLER Samsun TSO’dan büyük kolaylık
Rektör Ünal: “OMÜ, Türkiye’deki sayılı yeşil kampüslerden biri”
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “OMÜ, Türkiye’deki sayılı yeşil ...
Şüpheli araçtan 1 kilo esrar çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli araçtan 1 kilo esrar çıktı
Türk mühendislerden tabanca sektörüne yön verecek yenilik: CAS
YEREL HABERLER Türk mühendislerden tabanca sektörüne yön verecek ...
Samsun'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 10 ...
Karşı şeride geçen otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Karşı şeride geçen otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 ...
Samsun'da karşı şeride geçen otomobil tır ile çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da karşı şeride geçen otomobil tır ile ...