Minik Asya 2. kattan düştü

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Samsun’da 2 yaşındaki çocuk, 2. kattaki evlerinin balkonundan yere düşmesi üzerine yaralandı.

Olay, Samsun’un Terme ilçesinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir apartmanın 2. katında yaşayan Durak ailesinin 2 yaşındaki kızı Asya Durak, oyun oynadığı balkonda dengesini kaybederek balkondan aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten yere düşen Durak, ailesinin durumu fark etmesi üzerine Terme Devlet Hastanesine yetiştirildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından 2 yaşındaki kız çocuğu ambulans ekipleri tarafından Samsun’da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

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