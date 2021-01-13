Sahte alkol içen 28 yaşındaki kadın öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahte alkol içen 28 yaşındaki kadın öldü

İHA

Sahte alkol içen 28 yaşındaki kadın öldü

Samsun'da arkadaşının kulübesinde etil alkolden yapılmış votkadan içen 28 yaşındaki genç kadın gece fenalaşınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir kulübede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birahanelerde çalışırken Covid19'dan dolayı işsiz olduğu öğrenilen Nazlı Şahin (28) hurda kağıt toplayarak geçimini sağlayan erkek arkadaşı K.K.'nin (54) kulübesinde birlikte kalmaya başladı. Dün akşam kulübede etil alkolden yapılmış votka içtiği öğrenilen genç kadın geceleyin fenalaştı. K.K. sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Nazlı Şahin hayatını kaybetti. Polise ifade veren K.K., Nazlı Şahin'in kendisine esnaf tarafından yapılan kulübede birlikte kalmaya başladıklarını ve akşam geç saatlerde etil alkolden yapılmış votka içtiğini, gece fenalaşınca kendisini ambulansla hastaneye götürdüğünü söyledi. Nazlı Şahin'in ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Genç kadının kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minik Asya 2. kattan düştü
YEREL HABERLER Minik Asya 2. kattan düştü
Park halindeki otomobilinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Park halindeki otomobilinde ölü bulundu
Prof. Dr. Özkaya: "Ya yasaklarla yaşayacağız ya da aşı olacağız" "Sinovac' adlı aşı şu an piyasadaki güvenilir ve en az yan etkisi olan aşılardan biri" Ölümden kıl payı dönen bir doktorun akciğerlerindeki inanılmaz değişim
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özkaya: "Ya yasaklarla yaşayacağız ya da ...
Ameliyat olmak için hazırlık yaparken 13 gündür kayıp olan şahıs cami tuvaletinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Ameliyat olmak için hazırlık yaparken 13 gündür kayıp ...
Karadeniz'de bir ilk; balıklar tersine göçe başladı
YEREL HABERLER Karadeniz'de bir ilk; balıklar tersine göçe başladı
Koronavirüsü yenen doktor 12 günde 10 kilo verdi
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen doktor 12 günde 10 kilo verdi
Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli rüzgar ve ...
Çalınan araç park halinde bulundu
YEREL HABERLER Çalınan araç park halinde bulundu
Koronavirüsten ölen doktor, öğretmen ve esnaf kardeşlerin, halaları da kurtarılamadı (2)
YEREL HABERLER Koronavirüsten ölen doktor, öğretmen ve esnaf ...
İlkadım'da 6 ayda 633 kg atık pil, 3 bin 560 kg atık yağ ekonomiye kazandırıldı
YEREL HABERLER İlkadım'da 6 ayda 633 kg atık pil, 3 bin 560 kg atık ...
Vali Dağlı’ya 'bereket süsü'
YEREL HABERLER Vali Dağlı’ya 'bereket süsü'
Başkan Kılıç: "Enerjide tasarruf, geleceğe yatırımdır"
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: "Enerjide tasarruf, geleceğe ...
Vali Dağlı: "Bafra Hükümet Konağı konusunda halkımız rahat olsun"
YEREL HABERLER Vali Dağlı: "Bafra Hükümet Konağı konusunda halkımız ...
Samsun'da beyin kanaması geçiren hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti
YEREL HABERLER Samsun'da beyin kanaması geçiren hastanın yardımına ...
Bafra'da DSİ yatırımları ve çalışmaları masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Bafra'da DSİ yatırımları ve çalışmaları masaya ...
Koronadan aynı aileden 5. ölüm Dayı ve 3 kardeşin ardından haya da koronaya yenik düştü
YEREL HABERLER Koronadan aynı aileden 5. ölüm Dayı ve 3 kardeşin ...
Samsun'daki yangında ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'daki yangında ağır yaralanan kadın hayatını ...
Online canlı ders büyük ilgi gördü Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de bir ilke imza attı Sınava hazırlanan binlerce öğrenciyi aynı platformda buluşturdu
YEREL HABERLER Online canlı ders büyük ilgi gördü Büyükşehir ...
Samsun'da elektrik akımına kapılan 2 kişi ölümden döndü
YEREL HABERLER Samsun'da elektrik akımına kapılan 2 kişi ölümden ...
Koronafobinin esiri olmayın
YEREL HABERLER Koronafobinin esiri olmayın
Şef Barbaros ve Başkan Deveci birlikte yemek hazırladı
YEREL HABERLER Şef Barbaros ve Başkan Deveci birlikte yemek ...
Koronavirüsten ölen doktor, öğretmen ve esnaf kardeşlerin, halaları da kurtarılamadı
YEREL HABERLER Koronavirüsten ölen doktor, öğretmen ve esnaf ...
Başkan Özdemir’den gassallara teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Başkan Özdemir’den gassallara teşekkür belgesi
Mide kanseri sessiz ilerliyor
YEREL HABERLER Mide kanseri sessiz ilerliyor