Sevgilisi ayrılmak isteyince otel odasında kendini 4 yerinden bıçakla ağır yaraladı

Samsun'da bir kişi sevgilisinin kendisinden ayrılmak istemesi üzerine girdiği bunalıma sonucu otel odasında kendini karnının 4 yerinden bıçaklayarak ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan bir otelde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karın bölgesinin sağ ve sol bölgesinden olmak üzere 4 yerinden bıçakla ağır yaralanan P.Y.(32), 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. P.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis yaptığı araştırma sonucu P.Y.'nin otel odasında kız arkadaşı T.K.(25) ile birlikte kaldıkları, aralarındaki ayrılma meselesi yüzünden bunalıma giden P.Y.'nin kendi kendini karnının 4 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladığını tespit etti. Genç kadın ifadesi alınmak üzere polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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