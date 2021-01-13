13 gündür kayıp olarak aranıyordu, cami tuvaletinde ölü bulundu

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da, 13 gündür polis ekiplerince kayıp olduğu için aranan Ekrem Kır (53) bir caminin lavabosunda ölü bulundu.
İlkadım ilçesi Hastanebaşı Camii görevlisi Ahmet Çal, içeriden kapalı olan tuvaletten gelen kötü koku üzerine polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, engelli tuvaletinde, bir süredir kayıp olarak aranan Ekrem Kır'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Çağırılan Halk Sağlığı doktoru, yaptığı inceleme sonucu Kır'ın ölümünü şüpheli buldu. İncelemenin ardından Kır'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'na götürüldü.
Kır'ın en az bir hafta önce öldüğü, kapının kitli olması sebebiyle dolu olduğu sanılarak kontrol edilmediği öğrenildi. Cami görevlisi Ahmet Çal'ın ise koronavirüs nedeniyle bir haftadır karantinada olduğu ve yeni iş başı yaptığı bildirildi. Olayla ilgili İlyasköy Polis Merkezi ekiplerince soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2021-01-13 13:10:20
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.