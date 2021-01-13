Fındığı bekleyen gizli tehlike Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde gitmesi fındık üreticisini tedirgin ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fındığı bekleyen gizli tehlike Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde gitmesi fındık üreticisini tedirgin ediyor

İHA

Fındığı bekleyen gizli tehlike Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde gitmesi fındık üreticisini tedirgin ediyor

– Samsun Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde gitmesi ve yaşanan kuraklığın ardından NisanMart aylarında yaşanabilecek bir don olayı ile fındık üretiminin zarar görebileceğini söyledi.
Türkiye’nin birçok ilinde olduğu gibi Samsun’da da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kışın ortalarına gelinmesine rağmen şu ana kadar Samsun’da beklenen yağışlar oluşmadı. Başkan Hasan Tütüncü, bu yıl sıcak geçen mevsimin ardından yaşanabilecek don, kırağı ve zirai don gibi olayların ardından fındığın zarar görebileceğini ifade ederek, açıklamalarda bulundu.

“MartNisan ayında don yaşanırsa fındık üreticisi zarar görür”
Hava sıcaklıkları nedeniyle fındıkta erken açma ve döllenme yaşanabileceğine değinen Hasan Tütüncü, "Şu anda kışın tam ortasındayız. Eskiden bu zamanlarda kar yağışı ve yağmur oldukça fazla oluyordu. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde gitmesi ve yağışların mevsim normallerinin altında gitmesi çiftçiyi endişelendiriyor. Ülkemizde bir kuralık söz konusu. Yağışların mevsiminde yağmamasından dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Fındıkla ilgili de büyük bir endişemiz var. Türkiye’de en çok fındık üretiminin yapıldığı illerden biriyiz. Havaların böyle gitmesi durumunda fındıkların uç vereceğini, aldanıp döllenmeye döneceğini biliyoruz. Fındık döllenmeye dönüp, çiçek açarsa Nisan başı ve Mart sonunda don, kırağı ve zirai don olursa çiftçiyi büyük bir sıkıntı bekler” dedi.

“Bu yıl fındıkta rekolte 550 bin ton oldu”
2020 yılında fındık üretiminin geçen yıla oranla 50 bin ton daha fazla olduğunun altını çizen Başkan Tütüncü, “2020 yılında fındık rekoltesi yüksek açıklandı. Havaların sıcak gitmesinden dolayı fındık harmana net gelmeyince rekolte tam kesin belli olmuyor. Bu sene Samsun’da 550 bin ton civarında fındık rekoltemiz oldu. Bir önceki yıl Samsun’da rekolte 500 bin ton civarındaydı. Havalar böyle güzel geçer de daha sonra don olursa sıkıntı olur. Mart ayında sis, duman ve don olursa fındık üreticisini zor zamanlar bekler. Amerikan beyaz kelebeği gibi zararlılar ile ayrıyeten mücadele ediyoruz. Fındık bahçesini düzenli ilaçlayan ve bakımını yapan çiftçilerimizin bu zararlıların oluşturduğu tahribatı yüzde 50 oranında azalttı” diye konuştu.

“Çiftçinin beklentisi faizlerin silinmesi”
Zor süreçte üretime daha fazla katkı veren çiftçilerin kredi faizlerinin silinmesi gerektiğini vurgulayan Tütüncü, şunları söyledi:
“2020 yılı korona nedeniyle çiftçimiz ve ülkemiz adına sıkıntılı geçti. 2021 yılından beklentimiz yüksek. Tüm olumsuzluklara rağmen çiftçiler çok fazla kar sağlamasa bile üretime devam ediyor. Çiftçilerimiz devlet ve özel bankalar ile kredi kooperatiflerine olan borçları var. Bu krediler zamanında yüksek faizlerle kullanılmış. Şu anda faizler yapılandırılıyor ama devamlı geriye iteleniyor. Faizlerimizin tamamının silinmesini istiyoruz. Ana borcun da makul bir oranda taksitlendirilmesini istiyoruz. Çiftçi borcuna sadıktır. Gerekli imkanlar sağlanınca da borcunu aksatmadan ödeyecektir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

13 gündür kayıp olarak aranıyordu, cami tuvaletinde ölü bulundu
YEREL HABERLER 13 gündür kayıp olarak aranıyordu, cami tuvaletinde ...
Atakum Belediyesi AtaÇocuk Anaokulu’na ikinci şube geliyor Başkan Cemil Deveci’den ikinci AtaÇocuk Anaokulu müjdesi
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi AtaÇocuk Anaokulu’na ikinci şube ...
Sevgilisi ayrılmak isteyince otel odasında kendini 4 yerinden bıçakla ağır yaraladı
YEREL HABERLER Sevgilisi ayrılmak isteyince otel odasında kendini 4 ...
Gece yarısı torunu ağlayınca yatağında ölü bulundu
YEREL HABERLER Gece yarısı torunu ağlayınca yatağında ölü bulundu
Jandarmadan ‘kumar’ baskını
YEREL HABERLER Jandarmadan ‘kumar’ baskını
Çarşamba’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Çarşamba’da trafik kazası: 2 yaralı
Bafra’da öğrencilere 55 tablet desteği
YEREL HABERLER Bafra’da öğrencilere 55 tablet desteği
23 yaşındaki genç aracının içinde kafasından vurulmuş halde bulundu
YEREL HABERLER 23 yaşındaki genç aracının içinde kafasından vurulmuş ...
Sahte alkol içen 28 yaşındaki kadın öldü
YEREL HABERLER Sahte alkol içen 28 yaşındaki kadın öldü
Minik Asya 2. kattan düştü
YEREL HABERLER Minik Asya 2. kattan düştü
Park halindeki otomobilinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Park halindeki otomobilinde ölü bulundu
Prof. Dr. Özkaya: "Ya yasaklarla yaşayacağız ya da aşı olacağız" "Sinovac' adlı aşı şu an piyasadaki güvenilir ve en az yan etkisi olan aşılardan biri" Ölümden kıl payı dönen bir doktorun akciğerlerindeki inanılmaz değişim
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özkaya: "Ya yasaklarla yaşayacağız ya da ...
Ameliyat olmak için hazırlık yaparken 13 gündür kayıp olan şahıs cami tuvaletinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Ameliyat olmak için hazırlık yaparken 13 gündür kayıp ...
Karadeniz'de bir ilk; balıklar tersine göçe başladı
YEREL HABERLER Karadeniz'de bir ilk; balıklar tersine göçe başladı
Koronavirüsü yenen doktor 12 günde 10 kilo verdi
YEREL HABERLER Koronavirüsü yenen doktor 12 günde 10 kilo verdi
Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli rüzgar ve ...
Çalınan araç park halinde bulundu
YEREL HABERLER Çalınan araç park halinde bulundu
Koronavirüsten ölen doktor, öğretmen ve esnaf kardeşlerin, halaları da kurtarılamadı (2)
YEREL HABERLER Koronavirüsten ölen doktor, öğretmen ve esnaf ...
İlkadım'da 6 ayda 633 kg atık pil, 3 bin 560 kg atık yağ ekonomiye kazandırıldı
YEREL HABERLER İlkadım'da 6 ayda 633 kg atık pil, 3 bin 560 kg atık ...
Vali Dağlı’ya 'bereket süsü'
YEREL HABERLER Vali Dağlı’ya 'bereket süsü'
Başkan Kılıç: "Enerjide tasarruf, geleceğe yatırımdır"
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: "Enerjide tasarruf, geleceğe ...
Vali Dağlı: "Bafra Hükümet Konağı konusunda halkımız rahat olsun"
YEREL HABERLER Vali Dağlı: "Bafra Hükümet Konağı konusunda halkımız ...
Samsun'da beyin kanaması geçiren hastanın yardımına ambulans helikopter yetişti
YEREL HABERLER Samsun'da beyin kanaması geçiren hastanın yardımına ...
Bafra'da DSİ yatırımları ve çalışmaları masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Bafra'da DSİ yatırımları ve çalışmaları masaya ...