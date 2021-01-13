– Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’nün 2020 yılında gerçekleştirmiş olduğu faaliyet ve çalışmalar neticesinde Samsun’da ateşli silahla yaralama oranı yüzde 18,8 düştü.

Asayişin temin edilmesi, suçun oluşmadan engellenmesi, aranan şahısların bulunması, halkın güven ve huzurunu sağlamak gibi birçok görevi üstlenen emniyet güçleri, 2020 yılında birçok çalışmaya imza attı, Samsun Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğünün gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında bir basın bildirisi yayımladı. Açıklamada 2020 yılında suç aydınlatma oranının yüzde91 olarak gerçekleştiği, meydana gelen olaylarda düşüşler yaşanıldığına değinildi.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünce Samsun halkının huzur ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunda yapılan faaliyetler hakkında bilgilere yer verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve merkez ilçe emniyet müdürlüklerince yapılan şok uygulamalar ve yol uygulamaları hakkında, “2020 yılında suç aydınlatma oranı yüzde 91’dir. 2020 yılında olay sayısında 2019 yılına göre yüzde 3,3 azalma, ateşli silahlarla yaralanma oranında yüzde 18,8 düşüş, kesici aletle kasten yaralama suçlarında ise yüzde 7,5 azalma meydana gelmiştir. Emniyet sorumluluk alanında 30 bin 620 olay meydana gelmiş olup, 4 bin 943 aranan şahıs yakalanmıştır. Ayrıca 1 milyon 568 bin 725 şahıs sorgulanmış, 580 bin 616 araç kontrol edilmiştir” denildi.

Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar hakkında ise, “2020 yılında 2019 yılına göre ölümlü kazalarda yüzde 60 azalma, yaralanmalı trafik kazalarında yüzde 9,7 düşüş, maddi hasarlı trafik kazalarında ise yüzde 5,6 azalma olmuştur. Yapılan uygulamalarda 858 bin 480 araç kontrol edilerek 92 bin 212 araç sürücüsü ve 186 bin 106 araca cezai işlem uygulanmıştır. 3 bin 291 sürücü belgesine el konulmuş, 12 bin 877 araç ise trafikten men edilmiştir. Ayrıca araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere 4 bin 614 kişiye trafik eğitimi verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Basın açıklamasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından yapılan çalışmalarda, “2020 yılında 2019 yılına göre silah ve mühimmat yakalama oranı yüzde 100 artmıştır. Emniyet sorumluluk alanında 462 olay meydana gelmiş ve şüpheli 687 şahıs yakalanmıştır. Çalışmalarda 344 bin 520 makaron, 96 tabanca, 4.677 kg tütün, 42.773 emtia, 7.468 şişe etil alkol ve çok sayıda suç unsuru ele geçirilmiştir” açıklamasında bulunuldu.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda da, “2020 yılında 2019 yılına göre bilişim sistemlerine yönelik suçlarda yüzde 20 azalma meydana gelmiştir. Meydana gelen bin 139 olayda 102 şahsa işlem yapılmış, 4 bin 480 materyal incelenmiş, 110 bin TL para ele geçirilmiş olup, şahıslara ait 85 banka hesabına el konulmuştur” denildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar hakkında ise, "TEM olarak 2020 yılında olay sayısında 2019 yılına göre yüzde 44,64 azalma meydana gelmiştir. 329 olayda 326 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 2020 yılında ilimizde uyuşturucu kaynaklı ölüm vakası yaşanmamıştır. Meydana gelen 2 bin 313 olayda 4 bin şüpheli şahıs yakalanmış. 85 kg 818 gram esrar, 43 kg 245 gram sentetik kannabinoid, 192.060 adet sentetik ecza, 29.242 adet ekstasy hap, 3.291 kök kenevir, 2 kg 239 gram metamfetamin, 27 kg 279 gram eroin, 324,5 gram kokain, 55,9 gram skunk ele geçirilmiştir. Güvenlik Şube Müdürlüğü çalışmaları kapsamında 2020 yılında 2019 yılına göre toplam olay sayısında yüzde 3 azalma, fikir ve sanat eserleri kanununa muhalefet suçlarında yüzde 84 düşüş meydana gelmiştir. Meydana gelen 589 olayda 486 şüpheli şahıs yakalanarak 2 bin 112 materyale el konulmuştur” açıklamasında bulunuldu.

Kovid19 tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalar hakkında ise şu ifadelere yer verildi:

“15 Aralık 2020 – 4 Ocak 2021 tarihleri arasında Sinop – Ankara – Ordu yolu uygulama noktalarında yapılan denetimlerde 25 bin 866 HES kodu sorgulaması yapılmış, karantina tedbirlerine uymayan 6 şahıs Münevver Ayaşlı Yurduna yerleştirilmiştir. Ayrıca 10 Aralık 2020 – 4 Ocak 2021 tarihleri arasında ilimizde kurulan pazaryerleri denetimlerinde 11 bin 978 HES kodu sorgulaması yapılarak karantina tedbirine uymayan 1 şahıs yine Münevver Ayaşlı Yurduna yerleştirilmiştir. 1 Ağustos 2020 – 4 Ocak 2020 tarihleri arasında karantina tedbirleri kapsamında pozitif veya temaslısı olup evinde izolasyonda olması gerekenlere yönelik 59 bin 393 şahsın adreslerinde denetimi gerçekleştirilmiştir. Sosyal mesafe kuralına uymayan 6 bin 995 şahsa, maske kuralına uymayan 18 bin 558 şahsa, sokağa çıkma yasağına uymayan 6 bin 936 şahsa idari işlem yapılmıştır. Ayrıca 2 bin 10 düğün denetlenerek 16 bin 217 şahıs ikaz edilmiş, 3 bin 728 işyeri kontrol edilerek 50 işyerinin yasaklara uymadığı tespit edilmiş ve gerekli işlemler yapılmıştır. Yine ilimiz girişlerinde bulunan uygulama noktalarında izinsiz seyahatin önlenmesi ve gelen vatandaşlarımızın kontrol edilmesi için personel takviyesi yapılarak Kovid19 tedbirleri kapsamında 174 bin 381 araç ve 298 bin 995 şahıs kontrol edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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