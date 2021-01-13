Samsun’da ölümlü kazalar yüzde 60 azaldı

– Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2020 yılında suç aydınlatma oranı yüzde 91 olarak gerçekleşti. Meydana gelen olaylarda düşüşler yaşandı. Ölümlü kazalarda yüzde 60 azalma, yaralanmalı trafik kazalarında yüzde 9,7 düşüş, maddi hasarlı trafik kazalarında ise yüzde 5,6 azalma oldu.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Samsun halkının huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından 2020 yılı içerisinde birçok uygulama ve denetim gerçekleştirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Emniyet Müdürlüklerince yapılan şok uygulamalar ve yol uygulamalarında; 2020 yılında suç aydınlatma oranı yüzde 91 oldu. 2020 yılında olay sayısında 2019 yılına göre yüzde 3,3 azalma, ateşli silahlarla yaralanma oranında yüzde 18,8 düşüş, kesici aletle kasten yaralama suçlarında ise yüzde 7,5 azalma meydana geldi. Emniyet sorumluluk alanında 30 bin 620 olay meydana geldi ve 4 bin 943 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca 1 milyon 568 bin 725 şahıs sorgulandı. 580 bin 616 araç kontrol edildi.

Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalarda; 2020 yılında 2019 yılına göre ölümlü kazalarda yüzde 60 azalma, yaralanmalı trafik kazalarında yüzde 9,7 düşüş, maddi hasarlı trafik kazalarında ise yüzde 5,6 azalma oldu. Yapılan uygulamalarda 858 bin 480 araç kontrol edilerek 92 bin 212 araç sürücüsü ve 186 bin 106 araca cezai işlem uygulandı. 3 bin 291 sürücü belgesine el konuldu. 12 bin 877 araç ise trafikten men edildi. Ayrıca araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere 4 bin 614 kişiye trafik eğitimi verildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından yapılan çalışmalarda; 2020 yılında 2019 yılına göre silah ve mühimmat yakalama oranı yüzde 100 arttı. Emniyet sorumluluk alanında 462 olay meydana geldi ve şüpheli 687 şahıs yakalandı. Çalışmalarda 344 bin 520 makaron, 96 tabanca, 4 bin 677 kilogram tütün, 42 bin 773 emtia, 7 bin 468 şişe etil alkol ve çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda; 2020 yılında 2019 yılına göre bilişim sistemlerine yönelik suçlarda yüzde 20 azalma meydana geldi. Meydana gelen 1139 olayda 102 şahsa işlem yapıldı. 4 bin 480 materyal incelendi. 110 bin TL para ele geçirildi. Şahıslara ait 85 banka hesabına el konuldu.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından yapılan çalışmalarda; 2020 yılında olay sayısında 2019 yılına göre yüzde 44,64 azalma meydana geldi. 329 olayda 326 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalarda; 2020 yılında ilde uyuşturucu kaynaklı ölüm vakası yaşanmadı. Meydana gelen 2 bin 313 olayda 4 bin şüpheli şahıs yakalandı. 85 kilogram 818 gram esrar, 43 kilogram 245 gram sentetik kannabinoid, 192 bin 60 adet sentetik ecza, 29 bin 242 adet ecstasy hap, 3 bin 291 kök kenevir, 2 kilogram 239 gram metamfetamin, 27 kilogram 279 gram eroin, 324,5 gram kokain, 55,9 gram skunk ele geçirildi.

Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda; 2020 yılında 2019 yılına göre toplam olay sayısında yüzde 3 azalma, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na muhalefet suçlarında yüzde 84 düşüş meydana geldi. Meydana gelen 589 olayda 486 şüpheli şahıs yakalanarak 2 bin 112 materyale el konuldu.

KOVİD19 tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalarda; 15 Aralık 2020 – 4 Ocak 2021 tarihleri arasında Sinop – Ankara – Ordu yolu uygulama noktalarında yapılan denetimlerde 25 bin 866 HES kodu sorgulaması yapıldı. Karantina tedbirlerine uymayan 6 şahıs Münevver Ayaşlı Yurdu’na yerleştirildi. Ayrıca 10 Aralık 2020 – 4 Ocak 2021 tarihleri arasında ilde kurulan Pazar yerleri denetimlerinde 11 bin 978 HES kodu sorgulaması yapılarak karantina tedbirine uymayan 1 şahıs yine Münevver Ayaşlı Yurdu’na yerleştirildi.

1 Ağustos 2020 – 4 Ocak 2020 tarihleri arasında karantina tedbirleri kapsamında pozitif veya temaslısı olup evinde izolasyonda olması gerekenlere yönelik 59 bin 393 şahsın adreslerinde denetimi gerçekleştirildi.

Sosyal mesafe kuralına uymayan 6 bin 995 şahsa, maske kuralına uymayan 18 bin 558 şahsa, sokağa çıkma yasağına uymayan 6 bin 936 şahsa idari işlem yapıldı.

Ayrıca 2010 düğün denetlenerek 16 bin 217 şahıs ikaz edildi. 3 bin 728 iş yeri kontrol edilerek 50 iş yerinin yasaklara uymadığı tespit edildi ve gerekli işlemler yapıldı. Yine il girişlerinde bulunan uygulama noktalarında izinsiz seyahatin önlenmesi ve gelen vatandaşların kontrol edilmesi için personel takviyesi yapılarak Kovid19 tedbirleri kapsamında 174 bin 381 araç ve 298 bin 995 şahıs kontrol edildi.

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