Samsun'da sahte alkolden bir kişi zehirlendi

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Samsun'da sahte alkolden içtiği ileri sürülen bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki D.K. evinde içtiği sahte alkolden zehirlendi. 112 acil sağlık ekiplerince ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan D.K.'nin görme kaybı ve böbrek kaybı yaşadığı öğrenildi. D.K.'nin hastanenin diyaliz servisinde diyalize bağlandığı öğrenilirken, söz konusu sahte içkiyi verdiği iddia edilen B.S.Ö. polis tarafından aranıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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