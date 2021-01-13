Pandemi yardımı bahanesiyle dolandırıcılık

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Samsun'da bir kişi, pandemi yardımından yararlanmak vaadiyle dolandırıcının tuzağına düşerek bin 500 lira dolandırıldı.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Altankaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki S.Y. ile bağlantı kuran kimliği belirsiz dolandırıcı pandemi dolayısıyla yardım yapılacağını ileri sürerek kandırdı ve bin 500 lira parasını aldı. Dolandırıldığını anlayan S.Y. polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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