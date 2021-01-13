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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlkadım'dan vatandaşa dezenfektan desteği

İHA

İlkadım'dan vatandaşa dezenfektan desteği

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın talimatıyla korona virüs pandemisine karşı ilçe genelinde halkın yoğun olarak kullandığı meydan ve caddelere el dezenfekte üniteleri yerleştirdi.
İlkadım Belediyesi, dünya genelinde hızla yayılan ve kentte de görülen korona virüs salgınına karşı şehir genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Salgının Türkiye’de görüldüğü ilk günden itibaren toplu taşıma araçları, ticari taksiler, cadde ve sokaklar, kamu ve özel kuruluşlar başta olmak üzere kentin her köşesinde dezenfekte çalışmalarını başlatan İlkadım Belediyesi, Başkan Necattin Demirtaş’ın talimatıyla korona virüs salgınına karşı toplu yaşam alanlarına, kamu ve özel kuruluşlara el dezenfekte üniteleri yerleştirildi. Belediye tarafından hazırlanan el dezenfekte ünitelerini zabıta ekipleri Fatih Sultan Mehmet, Mecidiye, Saathane, Cumhuriyet Meydanı gibi insan yoğunluğunu olduğu noktalara bırakıldı.

“Korona virüs kurallarına uyalım”
Kamusal ve ortak yaşam alanlarında riski azaltmak için çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Başkan Demirtaş, “Belediyemiz tarafından korona virüs salgın riskine karşı önlemler almaya devam ediyoruz. Bu kapsamda yine belediyemiz çalışması olan bir uygulamayı daha hayata geçirdik. Fatih Sultan Mehmet, Mecidiye, Saathane, Cumhuriyet Meydanı gibi insan yoğunluğunu olduğu noktalar semt pazarlarımıza el dezenfektan üniteleri yerleştirdik. Bu uygulamayla beraber vatandaşlarımız işlemlerinin öncesi ve sonrasında ellerini dezenfekte etme imkanı buluyor. Vatandaşlarımızın sağlığı bizler için her zaman ön planda olmuştur. Her zaman belirttiğim gibi yine vatandaşlarımızdan ricamız maske mesafe ve hijyen kurallarına uymalarıdır. Unutulmamalıdır ki evde hayat var” dedi.

“Cadde esnafı ve vatandaş başkana teşekkür etti”
Vatandaşlar ve cadde esnafları başta olmak üzere toplu yaşam alanlarını kullananlar, İlkadım Belediyesinin ülkede ilk vakanın görüldüğü günden beri kentte çok önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydederek el dezenfekte ünitelerinin yerleştirilmesinden dolayı İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’a teşekkür etti.

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