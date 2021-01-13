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Samsun’da 4 yaşındaki çocuk oyun oynarken süte fare zehri kattı: 3 kişi hastanelik oldu

İHA

Samsun’da 4 yaşındaki çocuk oyun oynarken süte fare zehri kattı: 3 kişi hastanelik oldu

Samsun’da 4 yaşındaki çocuğun oyun oynarken süte fare zehri katması sonucu sütten içen kendisi ile birlikte annesi ve kardeşi hastanelik oldu.
Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Karadoruk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Z.Y. ile M.K.Y.(4) ve B.Y.(2) içtikleri sütten zehirlendi. Zehirlenen anne ve çocukları Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda zehirlenen çocuklardan M.K.Y.’nin annesinin hazırlamış olduğu süte oyun oynarken yanlışlıkla evde bulunan fare zehrini karıştırdığını tespit etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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