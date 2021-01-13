Başkan Kılıç: “İnsanlar Bafra’mızın dış görünümü ile ilgili güzel intibalara sahip olsun istiyoruz”

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Samsun’dan Sinop’a giden birisi en azından Bafra’mızın dış görünümü ile ilgili güzel intibalara sahip olsun istiyoruz” dedi.

2020 Yılı içerinde gerçekleştirdiği çalışmalarla Alaçam Caddesi’nin bambaşka bir görünüme kavuşmasını sağlayan Bafra Belediyesi, şimdi de söz konusu alanın ışıklandırılması ile ilgili olarak gerekli hazırlıklılarını tamamladı. Çevre düzenlemelerinin İlçe için öneminin bilincinde olduklarını belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Alaçam Caddesi'nde hayata geçirilen hizmetin diğer bazı caddelerde de uygulanacağını ifade etti.



“Çevre düzenleme çalışmalarımız devam edecek”

2020 yılında parkbahçe düzenlemelerini gerçekleştirme gayretinde olduklarını anlatan Başkan Kılıç, “Şu anda da ekiplerimiz SamsunSinop yolundaki orta refüj çalışmalarını sürdürüyor. Getirdiğimiz palmiye ağaçların, söz konusu alanda dikimi gerçekleşiyor. 5 km’lik SamsunSinop karayolu geçişi orta refüj peyzaj çalışmaları doğrultusunda 60 adet palmiye dikimi yapıldı. Orman işletmesinden tahsis edilen 2200 adet bitki dikimi önümüzdeki günlerde devam edecek. Bu alanda leylandi ve goldrider melez servi, Arizona mavi servi, top mazı ve samaragd mazı bitkilerini dikeceğiz. İnsanlarımız yolu ne şekilde görüyorsa izlenimde o doğrultuda kaldığı gerçeğinden hareketle, Samsun’dan Sinop’a giden birisi en azından Bafra’mızın dış görünümü ile ilgili güzel intibalara sahip olsun istiyoruz” diye konuştu.



“Alaçam Caddesi’nden sonra Hasan Aslan Caddesi ve Zübeyde Hanım Caddesi”

2020 yılında Alaçam Caddesi’nde bir çalışma gerçekleştirdiklerini hatırlatan Kılıç, “Bu alanın ışıklandırılması için de gerekli olan anlaşmayı yaptık. Beşyol’dan halk arasında Çatalkaldırım diye adlandırılan yere kadar olan alanda tamamlayacağımız ışıklandırma çalışmasının ardından ağaçlandırmasıyla birlikte çok daha güzel bir görünüm ortaya çıkacak. 2021 yılında Alaçam Caddemizde olduğu gibi; Hasan Aslan Caddesi ve Zübeyde Hanım Caddesi’nde orta refüj ağaçlandırma ve ışıklandırma çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ın talimatıyla, Tosköy Kavşağı’nda bulunan üst geçitte gerçekleştirilen Samsunspor temalı çalışma oldukça büyük ilgi görmüştü. 6 bin 500 metrekare alan temizlenip boyama ve sanatsal faaliyetler yapılarak Samsunspor’a destek amacıyla yapılan çalışmada, 1989'daki elim kazada vefat eden Teknik Direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomic’de unutulmamıştı.

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