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OMÜ’nün gözü ‘nitelikli öğrenci’lerde Rektör Ünal: “Yüz yüze eğitim konusunda her şarta karşı hazırlığımız var” “Üniversitemizde tercih sıralamasında yüzde 50 yukarı çıksın istiyoruz”

İHA

OMÜ’nün gözü ‘nitelikli öğrenci’lerde Rektör Ünal: “Yüz yüze eğitim konusunda her şarta karşı hazırlığımız var” “Üniversitemizde tercih sıralamasında yüzde 50 yukarı çıksın istiyoruz”

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, üniversite olarak tercih sıralamalarını yükseltmeyi ve yüzde 8 olan birinci tercih oranını yüzde 30’a çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun’da görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr. Recep Sancak, Prof. Dr. Cengiz Batuk, Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep ve Kurumsal İletişim Birimi Koordinatörü Öğr. Gör. Mürsel Kan’ın katılımıyla Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Ünal, görevde geride kalan 5 ayda yaptıkları hizmetleri ve hedeflerini anlattı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin tercih sıralamasını yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Rektör Ünal, “Birinci tercih sıralaması şu an bizim yüzde 8 civarında seyrediyor. Birinci tercih oranını yüzde 30, üniversite tercih sıralamasında ise yüzde 50 öne çıkmak istiyoruz. Üniversite sıralamalarında şu an OMÜ’nün sıralaması 31 bu sıralama Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne yakışan bir yer değil. Samsun’a yakışan bir yer değil. Üniversitemizde tercih sıralamasında yüzde 50 yukarı çıkmasını hedefliyoruz. Ne kadar nitelikli öğrenci alırsak Samsun’un gelecek dünyasındaki karşılığı o kadar yüksek olacak. Lisansüstü eğitimimizi de güçlendirmek istiyoruz. Lisans eğitimi noktasında Samsun belli bir doygunluğa erişti. Burada üniversitenin gelişmesi için hem de kentin ekonomisine katkı sağlaması açısından dikey büyümesi gerekiyor. Bunun anlamı şu yüksek lisans ve doktoraya yatırım yapması gerekiyor. Ne kadar doktora ve yüksek lisans öğrencisi yetiştirebilirsek kent açısından önemli bir şey olacak” dedi.
Eğitimde revizyona giderek OMÜ olarak akredite bölüm sayısını arttırmak, girişimci ve yenilikçi bir üniversite olmak istediklerini ifade eden Rektör Ünal, “Yeni yönetim olarak 5 ay gibi bir sürede fakültelerin yaklaşık yarısı ile toplantılar gerçekleştirdik. Bu toplantılarda tercih sıralamasını yükseltmek, akredite bölüm sayısını arttırmak, girişimci ve yenilikçi olmak, marka değerini yükseltmek ve sürekliliği olan eğitim politikasına sahip olmak gibi temel kıstasları ela aldık. OMÜ’nün vizyonu ve hedefleri doğrultusunda üniversiteden mezun olan öğrencilerimizin aldıkları eğitimle aranan kişi olmaları için caba gösteriyoruz. Bu süreçte eğitim revizyonu üç kademede değerlendiriliyor. Bunlar; üniversitenin öğrenci tarafından tercih edilebilirliği, öğrencinin eğitimöğretim dönemi boyunca sistem içindeki memnuniyeti ve öğrencinin mezun olduktan sonra üniversiteye nasıl baktığıdır" diye konuştu.
Eğitim konusunda her şarta hazırlıklı olduklarını anlatan Rektör Ünal, “Yüz yüze eğitim konusunda her şarta karşı hazırlığımız var. Önümüzde 4 temel şık var. Biz bunları pazartesi uygulayabilecek durumdayız. Uzaktan eğitime geçme döneminde de bu şekilde oldu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi alt yapısı ile güçlü bir üniversite. Karar alındığı zaman çok hızlı şekilde bunu uygulayabilecek bir üniversite. Biz şubat döneminde yüz yüze eğitim olacakmış gibi hazırlık içerisindeyiz. Okulu açmak da istiyoruz. Öğrencilerimiz her halükârda kampüse gelmesi, kütüphaneyi kullanması hoca ile yüz yüze olması bizim arzu ettiğimiz bir şey” şeklinde konuştu.

"Siber güvenlik meslek yüksekokulu kurulmalı"
Değişen teknoloji ile birlikte yeni mesleklerin ortaya çıkacağını ve OMÜ'nün bu konuda yeni okullar ile bunu yakalaması gerektiğini belirten Rektör Ünal şöyle devam etti: "5 yıl sonra ortaya çıkacak yeni meslekler olacaktır. Belki bunu açıklamak için biraz erken olabilir ama siber güvenlikle ilgili meslek yüksekokulu kurulmalı diye düşünüyoruz. Teknopark'ın varlığı bu kente büyük bir avantajdır. Ancak Teknopark bunu tek başına götürmemeli.”

“OMÜ Türkiye’deki hiçbir üniversitenin yapmadığı bir şeyi yaptı”
Uygulamış oldukları ders sistemini Türkiye’de hiçbir üniversitenin uygulamadığını vurgulayan Rektör Ünal, “Ondokuz Mayıs Üniversitesi pandemi sürecinde eğitimde kendine özgü bir model geliştirdi. OMÜ Türkiye’deki hiçbir üniversitenin yapmadığı bir şeyi yaptı. Bizim öğrencilerimiz eşit şartlarda yaşamıyor. Bunu önlemek için bizim yaptığımız hocalarımıza geri döndük ve iki tane biri senkron bir diğeri asenkron olarak çift ders yapılmasını istedik. Asenkron derste gelecek hafta yapılacak dersi anlatmak zorunda. Aynı zamanda dersle ilgili materyal vermek zorunda. En azından ileri okuma metni diye isimlendirdiğimiz materyali vermeli. Bu verdiği bilgiler ile bir sonraki hafta ders yapmak zorunda. Bu eğitim döngüsü içerisinde bizim düşündüğümüz yüz yüze sınavdı. Ancak aralık ayında ülke çapında özellikle de Samsun’daki kriz nedeniyle yüz yüze sınavdan vazgeçtik. Hatta yüz yüze sınavı Samsun’da yapmak niyetinde değildik. Öğrencinin yaşadığı şehre giderek yapmak istiyorduk. Bu kadar eğitimimizi önemsedik. Bu bağlamda vizeler hocaların takdirine bırakıldı ödev verebilir ya da sınav yapabilir dedik. Ancak şartlar nedeniyle final konusunda bir revizyona gitme ihtiyacı duyduk. Bizim senato olarak istediğimiz şey sınav güvenliğinin sağlanması. Buna tersinden bakarsanız hakkın korunmasıdır” ifadelerini kullandı.
Rektör Ünal, basın mensuplarının sorularını da cevapladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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