Başkan Demir: “Müthiş bir sinerji yakaladık”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kadın Kolları Kongresi’nde yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Samsun milletvekillerimiz, genel başkan yardımcımız, il başkanımız, kadın ve gençlik kollarımız ve belediye başkanlarımızın birliği ile müthiş bir sinerji yakaladık” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun 6.Olağan İl Kadın Kolları Kongresi’ne katıldı. Sanat Merkezi’nde düzenlenen kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz ve Orhan Kırcalı, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, ilçe belediye başkanları, ilçe teşkilatları ve partililerin de yer aldığı kongreye mevcut başkan Rabia Bay Keser, tek liste girdi.

Kongrede bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Dünya insanlığı için büyük sorumlulukları olan bir milletin evlatlarıyız ve bu ülkenin Samsun şehriyiz. Samsun, Karadeniz'in merkezi. Türkiye'nin göz bebeği. İnandığımız yolda durmadan, yorulmadan, dinlenmeden tüm teşkilatlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Her birimiz bu şehre ve bu millete hizmet etmek için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Bizim tek gayemiz bu necip millete, bu cefakâr, fedakar, mert, cesur insanlara hizmet etmek. Dünya üzerindeki tüm mazlumların umudu, zalimlerin korkusu olmak için durmak yok yola devam diyorum” ifadelerini kullandı.



“Samsun'a yapılan yatırım miktarı şu anda 2 milyar lira”

İlk günkü heyecanla çalıştıklarını belirten Başkan Mustafa Demir, “Samsun milletvekillerimiz, genel başkan yardımcımız, il başkanımız, kadın ve gençlik kollarımız ve belediye başkanlarımızın birliği ile müthiş bir sinerji yakaladık. Bu birlik ve beraberlik şehrimize hizmetler noktasında güzel yansımalara sebep oluyor. Cumhurbaşkanımızın Samsun'a karşı olan ilgisini biliyorsunuz. Hizmet noktasında şehrimize isteyip de alamadığımız hiçbir şey yok. Şehircilik Bakanlığımız tarafından Samsun'a yapılan yatırım miktarı şu anda 2 milyar lira. Kentsel Dönüşümün startı verildi ve tüm hızla devam ediyor. Ulaşım problemi noktasında çalışmalarımız sürüyor. Geçmişte ulaşım adına Samsun'a büyük hizmetler veren Yusuf Ziya Yılmaz Başkanıma teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Şimdi biz sizden bayrağı aldık, sizin yine desteklerinizle daha da yukarılara taşıyacağız. Ulaşım, otopark gibi tüm problemlere neşter vuruyoruz. Kırsalımız için seçim sırasında bir vaatte bulunduk. 946 mahallenin 5 yılda tüm altyapı sorununu çözeceğiz dedik ve biz bunu 3.5 yılda bitirme noktasındayız. 2023 seçimlerinde söz verdiğimiz ne varsa bitirmiş olacağız. Türkiye'de ilk kez kırsal altyapıyı bitiren bir belediye olarak milletimizin karşısına çıkacağız. Seçimde ne söz verdiysek bir bir gerçekleştiriyoruz. 2 yıl daha dolmadan 3 yıllık hedefi yakaladık. Türkiye'de de ilk kez elektrikli otobüsleri devreye alıyoruz. Yaptığımız tüm projeler 1 milyon 350 bin insanımızın hayatına dokunacak. Kanaviçe dokur gibi tüm teşkilatlarımızla birlikte Samsun'u hep birlikte dokuyacağız. Böyle bir hedefimiz var. Heyecanımız ilk günkü gibi. Birlikte yürüdüğümüz bu kutlu davada Allah hepimizin yolunu bereketli kılsın. Bu kongrenin hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

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