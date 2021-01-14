Eczacı, selzede meslektaşlarının yaralarını sardı

Samsunlu bir eczacı, Giresun Dereli’deki selzede meslektaşlarının yaralarını sardı.

2020 Ağustos ayında yaşanan sel ve heyelanda büyük zarar gören Dereli ilçesinde birçok esnafın dükkânı kullanılamaz hale geldi. Felaketin duyulmasının ardından hemen yola çıkan eczacı ve bir dekorasyon firması sahibi iş adamı Süleyman Aydınoğlu ve ekibi ilk gün bölgeye ulaşarak dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden birini sergiledi. Aydınoğlu ve ekibinin, afette büyük zarar gören ve kullanılamayacak hale gelen dört eczanenin tefrişatını kısa sürede yaptı. Samsun ve Türkiye Eczacılar Birliği tarafından ödüle layık görülen Aydınoğlu; dayanışma, yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygusunun Türk milletinin en önemli değerlerinden olduğunu vurguladı.

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