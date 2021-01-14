Samsun´da koronavirüs aşıları uygulanmaya başlandı



Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı tarafından Samsun'a gönderilen 26 bin doz Covid-19 aşısı CoronaVac, bugün sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Samsun'a 26 bin doz Covid-19 aşısı gönderildi. İl Sağlık Müdürlüğü'nden 6 bin doz aşı, özel araçlara nakledilerek aşılama çalışmasının yapılacağı hastanelere ve aile sağlığı merkezlerine götürüldü. Hastanelere ulaştırılan aşılar bugün sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Aşılama çalışmaların hastanelerde oluşturulan 265 aşı odası ve Aile Sağlık Merkezlerinde devam edeceği belirtildi. Aşıların öncelikli olarak sağlık çalışanlarına uygulanacağı belirtilirken, sağlık çalışanlarının da Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak kendilerine en uygun zamanda aşı olabilecekleri ifade edildi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde Covid-19 aşısını yaptıran İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, "Dün aşıların dağıtımına başlamıştık. Yaklaşık 26 bin aşımız vardı. Bu aşılarımızı sağlık tesislerimize gönderdik. Bugün itibariyle asılama çalışmalarımız başladı. Tüm özel ve kamu hastanelerimiz aşılarımız dağıtıldı. Hızlı bir şekilde sağlık çalışanlarımızın aşılarını yapacağız. En kısa sürede bu süreci bitirmeyi hedefliyoruz. Bununla birlikte risk grupları, özellikle huzurevleri sakinleri olsun, kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız olsun, Sağlık Bakanlığı´nın belirlediği risk gruplarına göre aşılamamız devam edecek. Bu süreçte eski günlere dönebilmek için de aşının yapılması şart. Bizler aşımızı yaptırdık" şeklinde konuştu.

Aile Hekimi Mahcube Çubukçu, "Şu anda çok mutluyum, bunun için çok bekledik. İnşallah hepimiz için hayırlı olur. Aşının koruyuculuğu çok yüksek. Umarım herkes bu aşıyı yaptırır. Biz burada olmaktan dolayı çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Herkesin kesinlikle yaptırması gereken bir aşı. Çünkü bu aşı hastalığı hafif geçirmemizi sağlayabilir. Lütfen herkes bu aşıyı yaptırsın. Biz sağlık çalışanları olarak bu aşılara inanıyoruz ve güveniyoruz. Araştırmalar çalışmalar bu aşını koruyuculuğunun yüksek olduğunu söylüyor. Bu yüzden herkes aşıyı yaptırsın" dedi.DHA-Sağlık Türkiye-Samsun Hüseyin KALAY

2021-01-14 11:31:43



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