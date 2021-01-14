Evinin girişinde ölü bulundu

Milyonlar WhatsApp’ı silip ona geçiyor ama...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da bir kişi evinin girişinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesi Kamberli Mahallesi Bekirler Sokak'ta sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Satılmış Anarat (58) tek katlı evinin giriş kısmında komşular tarafından yerde yüz üstü yatar halde bulundu. Olay, jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Satılmış Anarat'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Anarat'ın ölümü şüpheli bulundu. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.