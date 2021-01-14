Atakum Belediyesi kırsal kalkınma projeleriyle Karadeniz’e öncülük ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakum Belediyesi kırsal kalkınma projeleriyle Karadeniz’e öncülük ediyor

İHA

Atakum Belediyesi kırsal kalkınma projeleriyle Karadeniz’e öncülük ediyor

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin kent sakinlerine sözünü verdiği kırsal kalkınma projelerini yaşama geçirmek amacıyla kurulan Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, 2020 yılında kentin bitkisel ve hayvansal üretimini artırmaya yönelik çok sayıda çalışmayı Atakumlularla buluşturdu.
Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin kentin kırsal mahallelerinde bitkisel ve hayvansal üretimle geçinen ve bu alanda gelir sahibi olmak isteyenleri teşvik etmeyi amaçlayan kırsal kalkınma projeleri 2020 yılında tek tek yaşama geçti. Atakum’un 28 kırsal mahallesini kalkındırma amacıyla Eylül 2019’da kurulan Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, 2020’de uygulamaya başladığı projeler ile Karadeniz Bölgesi’ne öncülük etti. AtaTohum, Halk Yem Evi, doğal peynir üretim atölyelerini yaşama geçiren Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde sebze fidesi dağıtımının yanı sıra karakılçık, iza buğdayları ve yem bitkisi korunga yetiştirme programlarını uyguladı. Müdürlüğe bağlı Veterinerlik Servisi ise pandemi kısıtlamaları nedeniyle kamusal alanların boşaldığı Atakum’daki sokak canlılarına beslenme ve sağlık alanlarında yardım eli uzattı.
Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, dünya gıda güvenliğinin geleceği için büyük öneme sahip atalık tohumları toplayıp çoğaltmak için haziran 2020’de Karadeniz’in ilk tohum bankası AtaTohum’u yaşama geçirdi. 232 çeşit atalık tohumla yola çıkan AtaTohum, 2020 yılında aldığı bağışlar ile envanterini 378’e yükseltti. AtaTohum’um yetiştirme parsellerinde yazlık ve kışlık olmak üzere 44 çeşit bitki üretilerek binlerce yeni tohum elde edildi. Kasım 2020’de hayvansal üretim alanından gelir elde eden Atakumluları yükselen yem maliyetlerine karşı korumayı amaçlayan Halk Yem Evi açıldı. Atakumlu besicilerin ellerinde bulunan arpa, buğday, mısır, kepek, yonca gibi ürünleri yeme dönüştürebilen tesis, hizmete girmesinin ardından yoğun ilgi gördü. Yurttaşların ücretsiz şekilde yararlanabildiği tesiste 2020 yılının son 40 gününde yaklaşık 7 bin kilogram yem bitkisi, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemine dönüştürüldü. Atakum’da ortaya çıkan evsel ve organik atıkları değerlendirmek için 2020 yılında fizibilite çalışmaları gerçekleştiren, ekipman temin eden Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri kompost, torf, malç, solucan gübresi ve hayvan yemi üretim çalışmalarına kısa süre içinde başlayacak. Kentteki pazar yerlerinden çıkan yıllık ortalama 150 bin kilogram meyvesebze atığını ve Park Bahçeler Müdürlüğü’nün budama ve biçme çalışmalarında elde ettiği yıllık ortalama 100 bin kilogram organik atığı ürüne dönüştürecek.
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler, 2020 yılında Atakum’daki bitkisel ve hayvansal üretimin artırılması, katma değerli hale getirilebilmesi için çok sayıda eğitim çalışması yürüttü. Doğal peynir üretim atölyeleri ile kırsal mahallelerde yaşayan kadınlara, hayvansal üretimden elde ettikleri sütten şirden mayası peynir imalatına yönelik eğitimler verildi. İki ayrı köyde gerçekleştirilen eğitimlerde 200 litre sütten 10 kilogram kaşar peyniri, 13 kilogram beyaz peynir elde edildi. Müdürlüğe bağlı ekipler, Atakum’a bağlı 34 mahallede bitkisel ve hayvansal üretim gerçekleştiren yurttaşlarla bir araya geldi. Sorunların dinlediği, teknik bilgilerin aktarıldığı ve kırsal kalkınma için envanter çalışmasının yapıldığı toplantılarda yüzlerce Atakumlu üretici ile bir araya gelindi.
Çiftçileri, yüksek getiri sağlayan tarımsal ürünlere teşvik etmeyi amaçlayan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, temmuz 2020’de Atakum Belediyesi’ne ait durumdaki arazide atalık tohumla yetiştirdiği karakılçık buğdayının ilk hasadını yaptı. Elde edilen tohumları yeniden yetiştiricilerle buluşturan ekipler, 10 gönüllü çiftçi ile alım garantili üretim sözleşmesi imzalayarak Atakum’da 5 bin metrekarede başlayan karakılçık üretimi, 60 bin metrekareye yükseltti. Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ve piyasada yüksek fiyatlara alıcı bulan ıza buğdayı ve hayvansal üreticilere yönelik yem bitkisi korunga 2020 yılında Atakum’da ilk kez üretilmeye başlandı. Mayıs 2020’de Atakum kırsalında yaşayan 600 haneye kendi bahçelerinde domates, biber ve patlıcan üretebilmeleri için 21 bin adet sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.
Atakum’daki sokak canlılarını yalnız bırakmayan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Veterinerlik Servisi ekipleri, 2020 yılında can dostların aç kalmaması için kent genelindeki 135 ayrı besleme noktasına 6 bin 490 kilogram mama ulaştırdı. Özellikle pandemi döneminde açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanları için kentteki mama odakları dijital harita olarak düzenlendi. https://bit.ly/atakumcandostlar adresinden Atakumlu hayvanseverlerin kullanımına açılan harita sayesinde sokak hayvanlarıyla mama paylaşmak isteyen Atakumlular evlerine en yakın konumdaki mama odaklarına kolaylıkla ulaşabildi. Hastalanan ve yaralanan bin 870 sevimli dostun yardımına koşan Veterinerlik Servisi ekipleri, tedavisi tamamlanan sokak canlılarının yaşadıkları ortamlara sağlıklı şekilde geri dönmesine destek oldu. Yurttaşların Çözüm Merkezi ve sosyal medya aracılığı ile ulaştırdığı hayvanlarla ilgili 486 soruna müdahale eden ekipler, 107 can dostun da sahipli hayvan defterine kaydını gerçekleştirdi. ‘Her Okula Bir Patili’ projesi kapsamında talep eden okulların bahçesine kulübeler yerleştirilerek barınakta sahiplendirilmeyi bekleyen sevimli dostlar Atakum’daki minik öğrencilerle buluşturuldu.
Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, 2021 yılında uygulamaya başlayacağı projelerin ön çalışmalarını da tamamladı. Kırsal mahallelerde yaşayan 25 kadına ikişer Jersey tipi gebe düve dağıtılmasına yönelik ‘Bir kadına bir inek verin ve onun dünyayı değiştirmesini izleyin’ isimli projede son aşamaya gelindi. . Proje kapsamında; engelli, yetim, dul, şehit yakını ve ihtiyaç önceliği olan kadınlara Samsun coğrafyası ile uyumlu, süt kalitesi yüksek 50 adet gebe Jersey ırkı inek hibe edilecek. Hayvanların bir yıllık bakım ve beslenme masrafları da proje bütçesinden karşılanacak. Gebe düvelerin dünyaya getireceği buzağılar da büyütülerek gebeleştirecek ve projede yer alan yararlanıcı sayısı artırılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evinin girişinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Evinin girişinde ölü bulundu
Samsun´da koronavirüs aşıları uygulanmaya başlandı
YEREL HABERLER Samsun´da koronavirüs aşıları uygulanmaya başlandı
Yakakent’e dalgakıran
YEREL HABERLER Yakakent’e dalgakıran
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 5 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 5 kişi adliyeye ...
Samsun'da ilk Covid-19 aşıları yapılmaya başlandı Sağlıkçılar ilk Covid-19 aşılarını olmaya başladı
YEREL HABERLER Samsun'da ilk Covid-19 aşıları yapılmaya ...
Kasık fıtığının tek tedavisi 'ameliyat' Çocuklardaki fıtığın kendiliğinden geçmesini beklemeyin
YEREL HABERLER Kasık fıtığının tek tedavisi 'ameliyat' Çocuklardaki ...
Eczacı, selzede meslektaşlarının yaralarını sardı
YEREL HABERLER Eczacı, selzede meslektaşlarının yaralarını sardı
Rıdvan Sağlam Çarşambaspor’da
YEREL HABERLER Rıdvan Sağlam Çarşambaspor’da
Sönmez: “Arşivler döneme ışık tutar”
YEREL HABERLER Sönmez: “Arşivler döneme ışık tutar”
Anne- kız, 'komşunuz´ diyerek evine girdikleri yaşlı kadının parasını gasbetti
YEREL HABERLER Anne- kız, 'komşunuz´ diyerek evine girdikleri yaşlı ...
Samsun 112'ye 1,5 milyon gereksiz ve asılsız çağrı Bir vatandaş 112'yi 3 ayda 846 kere gereksiz aradı Müdür Emin Demir: "Bazen sohbet etmek bazen de hakaret etmek için arayanlar oluyor"
YEREL HABERLER Samsun 112'ye 1,5 milyon gereksiz ve asılsız ...
Fare zehri karıştırılan sütten içen anne ve 2 çocuğu zehirlendi
YEREL HABERLER Fare zehri karıştırılan sütten içen anne ve 2 çocuğu ...
Başkan Demir: “Müthiş bir sinerji yakaladık”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Müthiş bir sinerji yakaladık”
Hapis cezası bulunan kadın yakalandı
YEREL HABERLER Hapis cezası bulunan kadın yakalandı
Samsun'da kumarhaneye dönüştürülen eve baskında 15 kişiye 30 bin TL ceza
YEREL HABERLER Samsun'da kumarhaneye dönüştürülen eve baskında 15 ...
OMÜ’nün gözü ‘nitelikli öğrenci’lerde Rektör Ünal: “Yüz yüze eğitim konusunda her şarta karşı hazırlığımız var” “Üniversitemizde tercih sıralamasında yüzde 50 yukarı çıksın istiyoruz”
YEREL HABERLER OMÜ’nün gözü ‘nitelikli öğrenci’lerde Rektör ...
Samsun'da kumar oynayan 15 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da kumar oynayan 15 kişi suçüstü yakalandı
Sağlık çalışanlarını ilgilendiren maddeler komisyondan geçti Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Komisyon Toplantısı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarını ilgilendiren maddeler ...
Başkan Kılıç: “İnsanlar Bafra’mızın dış görünümü ile ilgili güzel intibalara sahip olsun istiyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: “İnsanlar Bafra’mızın dış görünümü ile ...
Jandarma dedektiflerinden kaçış yok
YEREL HABERLER Jandarma dedektiflerinden kaçış yok
Samsun’da 4 yaşındaki çocuk oyun oynarken süte fare zehri kattı: 3 kişi hastanelik oldu
YEREL HABERLER Samsun’da 4 yaşındaki çocuk oyun oynarken süte fare ...
Odun keserken yuvarlanan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Odun keserken yuvarlanan şahıs hayatını kaybetti
Tüm şoförler korona testinden geçiriliyor
YEREL HABERLER Tüm şoförler korona testinden geçiriliyor
İlkadım'dan vatandaşa dezenfektan desteği
YEREL HABERLER İlkadım'dan vatandaşa dezenfektan desteği