Aktarlarda fiyatlar tavan yaptı Ürünlerin fiyatı geçen kışa oranla yüzde 100’e yakın zamlandı

Samsun’da başta ıhlamur olmak üzere aktarta satılan onlarca ürün geçen seneye oranla yüzde 100’ye yakın zamlandı.

Kışın vatandaşların fazlaca tükettiği doğal ürünlerin fiyatı bu yıl geçen kışa oranla oldukça arttı. Ihlamur, papatya ve tarçın ve zerdeçal gibi ürünlerin fiyatı yüzde 100’e yakın oranda zamlanırken, diğer ürünlerde ise bu oran yüzde 50 seviyelerini gördü. Aktar Recai Doğanay, zamlara rağmen ıhlamur satışında bir düşüş yaşanmadığını söyledi.



“Ihlamur, papatya ve tarçına büyük zam geldi”

Bazı ürünlerin geçen seneki fiyatlarının 2 katına yaklaştığının altını çizen Recai Doğanay, “Önceki yıllarda kış mevsimi daha sert geçmişti. Bu yıl henüz kışı yaşamadığımız için aktar ürünleri 2. planda kaldı. Diğer aktar ürünlerine karşılık ıhlamur satışlarında bir düşüş olmadı. Aktar ürünleri geçen seneye oranla neredeyse 2 kat zamlandı. Geçen sene zencefil 30 liraydı şu anda 60 TL. Zerdeçalın kilosu 30 TL’ydi şu anda 45 TL. Tarçın 70 TL’ydi şu anda 130 TL. Adaçayını geçen sene 40 TL’den satıyorduk bu sene 60 TL oldu. Narçiçeği geçen sene 18 TL’ydi bu sene 30 liradan satılıyor. Papatya 30 TL’den satılıyordu bu sene 60 TL’den satılıyor. Badem, fıstık, ceviz ve kayısı gibi ürünler de de geçen seneye oranla büyük oranda artış yaşandı” dedi.



“Çiçek ıhlamurun kilosu 150 TL’den satılıyor”

Çiçek ıhlamurun aktarla da pahalı gelmesinden yakınan Doğanay, şunları söyledi:

“Ihlamurun temin etmede kış başından beri bir sıkıntı var. Üreticiler ıhlamur getiriyor. Bize sattığımız ıhlamurun fiyatını soruyor. Biz de 150 deyince, ‘Benden 140’a alır mısın’ diyorlar. Bizim sattığımız fiyata ya da az aşağısına ıhlamur verebileceklerini zannediyorlar. Bizlerin işyeri kirasını ve masraflarını hiç düşünmüyorlar. Ihlamur esasında yok değil var ama en başından veri üretici ile satıcı arasında bir anlaşmazlık var. Bu da fiyatların artmasına neden oluyor. Şu anda çiçek ıhlamurun kilosu 150 TL. Geçen sene ise kilosunu 80 liradan satıyorduk.”

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