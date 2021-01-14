Ersoy: “Öğrenciler eğitimden uzak kalmadı”

Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, Kovid19 salgını sürecinde öğrencilerin eğitimöğretimden uzak kalmaması adına pek çok faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Terme EğitimBirSen İlçe Temsilcisi Murat Aydın ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy’u makamında ziyaret ederek, uzaktan eğitimin mevcut durumu hakkında istişarede bulundu.



"Öğrenciler eğitimden uzak kalmadı"

Uzaktan eğitim çalışmalarıyla ilgili bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, “Kovid19 salgını nedeniyle 13 Mart 2020’den sonra yüz yüze eğitim faaliyetlerimiz sürekli kesintiye uğradı. Biz de bu süreçten sonra öğrencilerimizin eğitim öğretimden uzak kalmaması adına pek çok faaliyet gerçekleştirdik. EBA Canlı Ders Uygulaması hayata geçene kadar derslerimizi uzaktan eğitim platformunda gerçekleştirdik. Online programın nasıl kullanılacağı ile ilgili mobil cihazlar ve bilgisayar için ayrı ayrı kılavuzlar hazırladık. 20192020 yılının 2. döneminde 8. sınıflara 7 adet, 12. sınıflara 4 adet online deneme sınavı uyguladık. Sınav sonuçlarını aynı gün içinde öğrencilere ulaştırarak geri dönüş sağladık” dedi.



Tablet sayısı 490

Öğrencilerin uzaktan eğitime erişim durumuyla ilgili bilgi veren Ersoy, “Sınıf Tam Öğretmenim Kampanyası kapsamında Terme Kaymakamımız Murat Zadeleroğlu ve Belediye Başkanımız Ali Kılıç’ın destekleriyle 246 tablet dağıttık. Bu hafta 176 adet tablet elimize ulaştı okullara teslim etmeye başladık. Ayrıca Terme Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 77 öğrencimize 1000’er Türk Lirası tablet desteği sağlayacak. Bu sayı toplamda 490 ulaşacak” diye konuştu.

Murat Aydın ise sendika olarak ilçe müdürlüğünün yaptığı başarılı çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi.

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