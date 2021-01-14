OMÜ'lü öğrencilerden 'kamera' eylemi

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) okuyan öğrenciler, sınavlarda kamera ve mikrofon açma kararına karşı eylem yaptılar.

İlkadım ilçesi Süleymaniye Geçidi'nde yapılan eylemde grup adına basın açıklamasını okuyan öğrenci Rahşan Çelik, "24 Aralık 2020 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosu tarafından güz döneminde yapılacak yarıyıl sınavları pandemi süreci nedeniyle öğrencinin kamera ve mikrofon açık şekilde yapılmasına karar vermiştir. Bu kararın hem kişisel verilerin korunması hem de mahremiyetin gözetilmesi açısından uygulanabilir olduğunu düşünmüyoruz. Birçoğumuzun araç ve gereç açısından eksikleri olmakla birlikte, ne bu eksikleri karşılayacak maddi durumu ne de istenen koşulları sağlayabilecek uygun bir ev ortamı dahi bulunmamaktadır. Hem özel hayatlarımızın gizliliği hem de imkanlarımızı zorlayan bu kararın değiştirilmesini talep etmekteyiz" dedi.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

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