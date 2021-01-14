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Samsun'un Bafra ilçesinde 5'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda ikisi 'resmi belgede sahtecilik', biri 'kamu kurum ve kuruluşlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık' suçlarından haklarında 5'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K, S.K. ve A.Y. isimli şahıslar yakalandı.

Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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