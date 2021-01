Togar: "51 yeni parkı halkımızın hizmetine sunduk"

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, bugüne kadar ilçe merkezinden kırsal mahallelerine kadar çocuk oyun alanları, kamelyaları, spor aletleri gibi farklı malzemelerle donattıkları 51 yeni parkı, toplamda 110 bin metre kare park alanını halkın hizmetine sunduklarını söyledi.

Tekkeköy Belediyesi ilçenin dört bir yanında farklı alanlarda sürdürmüş olduğu çalışmaların yanı sıra yeni parklar ve fidanlarla yeni yaşam alanları oluşturmak için çalışmalarına hız verdi.



Tekkeköy yeşille buluştu

Göreve geldiği süre zarfında Tekkeköy’ün parklarla ve yeşille buluştuğuna dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Hızla artan yapılaşma ve şehirleşmeye paralel olarak ilçemizin her yerinde oksijen deposu ağaçlarla kaplı parklar inşa ettik. İlçenin dört bir yanını yeşilin tüm tonlarıyla renklendirerek gelecek nesillere yem yeşil bir Tekkeköy bırakabilmek için çalışmalarımız sürüyor. Yarınlarımıza bırakacağımız en güzel miras yaşanabilir bir çevredir. Bu bağlamda şehirleşmenin ve hızlı yapılaşmanın paralelinde ilçemizin her mahallesine nüfus yoğunluğuna göre farklı rekreasyon alanları kazandırmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar ilçemizin merkezinden kırsal mahallelerine kadar çocuk oyun alanları, kamelyaları, spor aletleri gibi farklı malzemelerle donattığımız 51 yeni parkımızı toplamda 110 bin metre kare park alanı halkımızın hizmetine sunduk. İlçemizin en çok nüfusunu barındıran 19 Mayıs Mahallemize sadece 20 bin metre kare yeşil alan ve park kazandırdık. Yine gelecek nesillere yem yeşil bir çehre bırakabilmek için 68 bin fidanı toprakla buluşturduk” dedi.



Tekkeköy’e yeni ve farklı bir yaşam alanı

Proje kapsamında ıslah çalışmalarında sona gelinen derenin etrafında peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiğine değinen Başkan Togar, “Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İlçemiz merkezinde bulunan ve ıslah çalışmalarında sona yaklaşmış olduğumuz deremizin ilçemize değer katmasını planlayarak her iki tarafının bisiklet ve yürüyüş yollarıyla, süs bitkileriyle, fidanlarla, ağaçlarla rekreasyon alanlarıyla planladık. Bugün palmiyeleri toprakla buluşturduğumuz bu alan bu yaz inşallah vatandaşlarımızın vakit geçireceği güzel bir turizm ve yaşam alanı olacak. Bu dönemdeki hedefimiz ile yine ellinin üzerinde parkımızı inşa edip binlerce fidanımızı toprakla buluşturarak ilçemize yeni yaşam alanları kazandıracağız” diye konuştu.

