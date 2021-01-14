Kılıç: “Üç projemiz bu yıl yükselmeye başlayacak”

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Orta Ölçekli Sanayi, Millet Bahçesi ve Millet Camisi projelerinin 2021 yılında yükselmeye başlayacağını söyledi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 2020 yılı içerindeki projeler ve hizmetlerin yanında 2021 yılına ilişkin çeşitli değerlendirme ve açıklamalarda bulundu. Projeler başta olmak üzere merak edilen pek çok konuya açıklık getiren Başkan Kılıç, “Bu süre içerisinde bizim için önemli gördüğümüz projeleri bir taraftan yürütürken diğer taraftan da günlük işlerimizi yapmaya çalıştık. Bunların başında önemli projelerimiz dediğimiz Orta Ölçekli Sanayi Projemiz, Millet Bahçesi Projemiz, Millet Cami Projemiz de belirli aşamaları kat ettik. Orta Ölçekli Sanayi Projemizle ilgili olarak şu anda malzeme çekmeye başladık. Bakanlıktan tapu değeri ile ilgili bir yazı kaldı. Lakin biz bir taraftan o alana malzeme çekiyoruz. Millet Bahçesi ile alakalı proje çalışması bitti küçük rötuşların ardından inşallah ihalesi yapılacak. Millet Camisi’nin proje çalışması devam ediyor. Bizler kurucu üyelerden teşekkül bir dernek kurduk. Yerle ilgili zaten çalışma daha önce tamamlanmıştı. Projesinin de tamamlanmasının ardından faaliyete geçireceğiz. Bafra için önemli bir proje olduğunu düşünüyoruz. Orta Ölçekli Sanayi, Millet Bahçesi ve Millet Cami projelerimizi 2021 yılında içerisinde inşallah temel atma noktasına gelecek ve yükselmeye başlayacak. Gasilhane inşaatımızın ise yüzde 98 tamamlanmış olup en kısa süre içerisinde hizmete geçirilmesini planlıyoruz” diye konuştu.

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