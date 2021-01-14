Pideciye kumar baskını, 7 kişiye işlem yapıldı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) SAMSUN´da bir pideciye baskın yapan polis ekipleri, kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye, 12 bin lira para cezası kesti.
İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, öğle saatlerinde açık olduğu ihbarı aldıkları bir pideciyi kontrol etmek için harekete geçti. İş yerine şüpheli giriş çıkışların bulunduğunu belirleyen ekipler, baskın düzenledi. İçeride kumar oynadıkları belirlenen ve pandemi kurallarını ihlal eden 7 kişiye 12 bin lira para cezası kesildi. İş yeri sahibi H.G. (50) hakkında ise adli işlem başlatıldı. Polisin pidecide yaptığı arama sonucu 106 iskambil kağıdı ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2021-01-14 17:59:30
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