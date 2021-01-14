Uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edildi

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Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "uyuşturucu ticareti yaptığı" iddia edilen S.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen S.Ç. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

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