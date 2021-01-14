İşyerinden 57 bin 500 liralık oto aksesuarı çalındı

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Samsun'da bir iş yerinden 57 bin 500 lira değerindeki oto aksesuar malzemesi çalındı.

Olay, Samsun İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet K.'ye (38) ait işyerine giren hırsız veya hırsızlar 57 bin 500 lira değerindeki oto aksesuar malzemesi çaldılar. Olay polise haber verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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