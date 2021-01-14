72"lik dede evlenme vaadiyle 160 bin lira dolandırıldı

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Samsun'da 72 yaşındaki yaşlı adam evlenme vaadiyle 160 bin lira parasını alan kadın tarafından dolandırıldı.

Olay, Samsun'un Ladik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 72 yaşındaki K.S. evlenme vaadiyle kendisini kandıran S.A. adlı kadına bankadan 160 bin lira havale yaparak dolandırıldı. Dolandırıldığını anlayan yaşlı adam polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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