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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mehmed Akif Okulu Asım’ın Nesli’ne ulaşma yolunda

İHA

Mehmed Akif Okulu Asım’ın Nesli’ne ulaşma yolunda

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce(TBMM) 2021 yılı İstiklal Marşı Yılı olarak kabul edilmesi dolayısıyla Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mehmed Akif Okulu Projesi hazırlandı.
Yazılışının 100. yılında genç nesillerin İstiklal Marşı’nı, İstiklal Marşı’nı ortaya çıkartan şartları ve İstiklal Şairi Mehmed Akif Ersoy’u yakından tanımalarına katkı sağlamak, yüz yıl öncesinden bu güne köprü kurmak amaçları ile yola çıkılarak akademik düzeyde derslerin verileceği Mehmed Akif Okulu Asım’ın Nesli Projesi hayata geçirildi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ortaklaşa yürütülecek projede, alanında uzman akademisyenler tarafından çevrim içi olarak 9. ve 10. sınıf seviyesindeki 300 katılımcıya İstiklal Marşı’yla ilgili akademik ve nitelikli eğitim vermek; tarihi bilgiler ışığında edindikleri bilgilerle donanımlı ve yetkin gençler yetiştirmeye katkı sağlamak hedefleniyor. Projeye katılan öğrencilere mezuniyet belgeleri verilecek, Mehmed Akif Ersoy’un Safahat adlı eseri hediye edilecek. Yıl boyunca devam edecek proje kapsamında amaca yönelik programlar düzenlenecek, Ankara’da bulunan Mehmed Akif Ersoy Evi Müzesi ziyaretiyle dönemin havası teneffüs edilecek.
Mehmed Akif Okulu “Asım’ın Nesli” Projesi hakkında bilgi veren Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, “Değerli şairimiz Mehmed Akif Ersoy, işgalci ve sömürgecilere karşı verilen milli mücadeleyi, yaşanılan yoğun hisleri ve ulusumuzun güçlü ruhunu, kararlılığını; Anadolu’nun dört bir yanında ve her karesinde süren Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sona erdiğinin adeta mührü olan kıymetli şiirimiz İstiklal Marşı’nda etkileyici ve ilham verici şekilde aktarmıştır. Biz de yazılışının 100. yılında Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hem İstiklal Marşı’nı anlamak, ünlü şairimizi yakından tanımak ve gelecek nesillere aktarmak için hem de Asım’ın Nesli’ne ulaşma yolunda üzerimize düşeni gerçekleştirmek adına Mehmed Akif Okulu Asım’ın Nesli projesini hayata geçirdik. Bu projeyle, Ersoy’un, ’Safahat’ adlı eserindeki ’Çanakkale Şehitlerine’ şiirinde Asım’ın Nesli ifadesiyle, bahsettiği, karakterli, ahlaklı, erdemli, bilgili; kendisinde güzel ve kahramanca özellikleri barındıran genç modeline gençlerimizi yakınlaştırmayı hedefliyoruz. Pandemi şartlarında akademisyenlerimizin öncülüğünde gençlerimize değerlerimizi tanıtmak için düzenlediğimiz projemize destekleri için Büyükşehir Belediyemize ve Ondokuz Mayıs Üniversitemize teşekkür ederiz” dedi.
Mehmed Akif Okulunun ilk ders zili 18 Ocak Pazartesi saat 20.00’de çalacak, ayrıca programlar Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Youtube kanalından da canlı izlenecek.

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