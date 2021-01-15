5 yıl hapis cezası olan kadın JASAT’tan kaçamadı

Milyonlar WhatsApp’ı silip ona geçiyor ama...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun’da hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y. isimli kadın, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

Tekkeköy ilçesinde hakkında Samsun Antalya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçlarından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y. isimli kadın, Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma dedektifleri JASAT timi ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan N.Y. isimli şahıs ekipler tarafından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.