Samsun'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Samsun’da iki kişi arasında yaşanan tartışmanın büyümesiyle çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çarşamba ilçesi Damlataş Mahallesi’nde A.C (49) ve A.C (24) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce A.C, A.C.'yı bıçakla yaraladı.

Kavgada bıçakla ağır yaralanan genç, olay yerine gelen 112 acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahale sonrasında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinden kaçan zanlı A.C. ise suç aleti ile beraber Çarşamba Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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