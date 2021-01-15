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Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Asarcık ilçesi Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat B. (69) idaresindeki traktör direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu ormanlık alana devrildi. Kazada, ağır yaralanan traktör sürücüsü Murat B. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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